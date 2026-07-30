Instituto Europeo retiene títulos de becados dominicanos por pagos pendientes del Mescyt

Los títulos de decenas de becados dominicanos del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) permanecen retenidos por el Instituto Europeo di Design (IED), que condiciona su entrega a que el Estado dominicano complete los pagos pendientes por los programas académicos.

La medida mantiene en incertidumbre a cerca de 50 egresados que cursaron diferentes maestrías en las sedes del IED en Madrid, España, y Oporto, Portugal, quienes aseguran que no podrán retirar sus títulos pese a haber concluido satisfactoriamente sus estudios.

De acuerdo con los estudiantes, dos semanas después de la graduación fueron convocados por la universidad para retirar el denominado "título propio", pero al presentarse recibieron la notificación de que el documento no será entregado hasta que el Mescyt regularice los compromisos económicos con la institución.

"La situación es que estamos a la espera de que Mescyt regularice su situación de pago a IED por los programas. Ya estamos en contacto con ellos y confiamos en que se resolverá lo antes posible. Mientras eso no se resuelva, lamentablemente no podemos emitir las documentaciones pertinentes a los estudiantes. Son disposiciones y acuerdos que escapan a nosotros", respondió el Área Manager de América Latina del IED a los afectados.

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Situación actual

La postura de la universidad ha incrementado la presión sobre el Mescyt, ya que varios estudiantes tienen previsto regresar en los próximos días a República Dominicana y advierten que no podrán obtener el documento antes del cierre administrativo de la institución, previsto para el 3 de agosto.

"Hay personas que se van en unos días para República Dominicana y la universidad solo trabaja hasta el 3 de agosto. ¿Cómo vamos a hacer si no nos dan el título?", cuestionó una de las egresadas, quien pidió reserva de su identidad.

Otros estudiantes ya regresaron al país y explican que el documento solo puede retirarse de manera presencial, por lo que temen quedarse sin la certificación que acredita la culminación de sus estudios.

Alexander de Jesús, egresado de la maestría en Dirección y Gestión de Comunicación, Marketing y Publicidad, afirmó que la situación genera preocupación entre los becarios.

"Nos graduamos el día 13 de julio y no recibimos los títulos debido a la falta de pago. Tenemos miedo de irnos sin ese reconocimiento a nuestro país. Pedimos al Mescyt que pague tanto la manutención como el título para poder estar más tranquilos", expresó.

Los estudiantes indicaron que han enviado múltiples correos electrónicos al Mescyt para conocer cuándo se resolverá la situación. Según explican, la única respuesta recibida ha sido que el caso fue remitido al Departamento de Pagos.

"Ya estos casos están en el departamento de Pagos para que tome las medidas de lugar", fue la contestación enviada por el ministerio, de acuerdo con los afectados.

También denuncian retraso del estipendio. La retención de los títulos se suma al retraso en el pago del estipendio correspondiente a julio, situación que, según los becarios, les ha dificultado cubrir gastos de alquiler y manutención en el extranjero.

Asimismo, señalaron que el desembolso correspondiente a junio también presentó demoras y fue recibido diez días después de concluir ese mes.