Liberan a dirigente estudiantil en SFM pese a orden de arresto por intento de homicidio

La Policía Nacional dejó en libertad al dirigente estudiantil Ángel Luis Reyes, pese a existir una orden judicial de arresto en su contra por su presunta vinculación a un intento de homicidio, luego de la intervención del alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz.

De acuerdo con las informaciones obtenidas, Reyes fue arrestado por una unidad de inteligencia de la uniformada en su residencia, en cumplimiento de una orden de arresto solicitada por el Ministerio Público y emitida por un juez del distrito judicial de Duarte.

Sin embargo, el general Julio César Acosta Félix, director del Comando Regional Nordeste de la Policía Nacional, con asiento en San Francisco de Macorís, dispuso su puesta en libertad a solicitud del alcalde, sin que el investigado fuera presentado ante el Ministerio Público para el proceso correspondiente.

El alcalde Alex Díaz confirmó que sostuvo conversaciones con mandos de la Policía Nacional para gestionar la liberación del joven.

Según explicó en un video, tenía entendido que la investigación de ese caso ya había sido depurada y que las personas señaladas estaban siendo procesadas por la vía judicial.

Díaz informó que conversó con el director regional de la Policía Nacional, a quien le expuso su posición sobre la situación. Aseguró que, tras ese intercambio, el oficial ordenó la entrega del joven, decisión que agradeció.

El alcalde agregó que Reyes deberá presentarse nuevamente ante la sede de la Policía Nacional para completar el procedimiento correspondiente y, según sus declaraciones, el caso pueda quedar "archivado", de modo que el joven pueda desplazarse sin inconvenientes.

Proceso

Reyes, integrante de la Federación Dominicana de Estudiantes, es investigado por su presunta participación en un intento de homicidio.

La investigación está relacionada con un hecho ocurrido la madrugada del 1 de diciembre, cuando dos agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) acudían a atender un accidente de tránsito en el sector Ribera del Jaya.

Según las pesquisas del Ministerio Público, mientras los agentes transitaban por la avenida Libertad, próximo a la calle Gregorio Luperón, fueron atacados a tiros por varios individuos que se desplazaban en motocicletas.

El órgano acusador identifica como imputados a Jhonael Lugo Hernández, alias "Jhonael"; Juan Carlos Ovalle Ortega, alias "Componente"; Jhonathan Mayi y Ángel Luis Reyes.

Como consecuencia del ataque, uno de los agentes resultó herido de bala en la región toracoabdominal, lesión que requirió asistencia médica de emergencia.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha ofrecido una explicación pública sobre las razones que motivaron la liberación de Reyes, pese a que su arresto se produjo en cumplimiento de una orden judicial.

Lo que dijo el dirigente estudiantil En declaraciones a medios locales, Reyes explicó que agentes policiales acudieron a su residencia para trasladarlo al destacamento, aunque aseguró que en ese momento no le informaron las razones de su detención. Indicó que, una vez en la sede policial, las autoridades le comunicaron que era requerido por un expediente que, según afirmó, ya había sido conocido previamente por la justicia. "Estamos aquí dándole la cara a este caso para que todo se aclare y poder salir por la puerta grande, para seguir exigiendo los derechos de los estudiantes y de todo el pueblo de San Francisco de Macorís", declaró.