Reconocen labor a favor de los más vulnerables de la Fundación Santa Lola

De izquierda a derecha Liliam Ulerio, Isauri Durán, de la Fundación Santa Lola, Josefina Afront, Claudio Cordero (director de la Fundación Santa Lola), Myra Hazim, presidenta de la Fundación Gala23, y Samanta Ontiveros. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Santa Lola fue seleccionada el pasado fin de semana como institución beneficiaria por la Fundación Gala 23 en reconocimiento a su trayectoria de más de dos décadas promoviendo iniciativas dirigidas a la protección de la niñez, la educación y la asistencia social en la provincia de San Pedro de Macorís.

La selección se hizo en un emotivo encuentro, en el que la Fundación Gala 23 celebró su tradicional Cena en Honor a los Padres, actividad benéfica que cada año organiza para apoyar a las entidades que desarrollan una labor permanente en beneficio de los más vulnerables del país.

Casa de acogida para Adultos Mayores

Durante la actividad, la Fundación Gala 23 también otorgó un reconocimiento especial a la Casa de Acogida para Adultos Mayores Fe y Esperanza, perteneciente a la Diócesis de San Pedro de Macorís, por la labor que realiza con ese colectivo, brindándoles atención integral, acompañamiento y espacios de dignidad y bienestar.

En sus palabras centrales, la presidenta de la Fundación Gala 23, Myra Hazim Frappier, reafirmó el compromiso de la institución de continuar promoviendo acciones solidarias que transformen vidas y fortalezcan el trabajo de las organizaciones que sirven a las comunidades más necesitadas.

La labor de la Fundación Santa Lola

Por su parte, al agradecer la distinción, el director general de la Fundación Santa Lola, Claudio Cordero, expresó que recibir este respaldo representa un estímulo para continuar trabajando en favor de la infancia y las familias dominicanas.

Fundada el 26 de octubre de 2004, la Fundación Santa Lola es una institución sin fines de lucro cuya misión es contribuir a la erradicación de la pobreza infantil mediante programas educativos, asistencia en salud y acciones de desarrollo comunitario dirigidas a niños, niñas, adolescentes y familias en condición de vulnerabilidad.

Actualmente desarrolla importantes programas sociales, entre ellos la Estancia Infantil, un centro de educación inicial que brinda atención integral a niños de 2, 3, 4 y 5 años de San Pedro de Macorís, en horario de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Asimismo, impulsa El Rincón de la Fraternidad, un espacio permanente donde diariamente se ofrece alimentación a personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo adultos mayores, trabajadores informales, limpiabotas e indigentes que requieren apoyo alimentario.

De igual manera, la fundación organiza operativos médicos y odontológicos en diferentes comunidades de las provincias de San Pedro de Macorís y Hato Mayor, en coordinación con juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, acercando servicios de salud a quienes tienen mayores dificultades de acceso.

Como parte de su labor anual, la institución desarrolla además jornadas de entrega de juguetes mediante una Ruta Infantil que recorre diversos sectores de la provincia, así como la distribución de útiles escolares, kits de alimentación y nutrición para familias de escasos recursos.

La Fundación Santa Lola tiene su sede en la avenida Independencia núm. 134, barrio Los Maestros, San Pedro de Macorís, desde donde coordina sus programas sociales y educativos en beneficio de la comunidad.

"Para la Fundación Santa Lola constituye un inmenso honor haber sido escogida como institución beneficiaria de esta noble iniciativa. Este gesto no solo fortalece nuestros proyectos, sino que también nos recuerda que la solidaridad sigue siendo una de las herramientas más poderosas para transformar vidas", dijo Cordero.

Para conocer más sobre sus iniciativas, las personas interesadas pueden seguir sus redes sociales:

· Instagram: @fundacionsantalola

· X (Twitter): @Fsantalola

La página web institucional (www.fundacionsantalola.org) se encuentra temporalmente fuera de servicio.