Bienes Nacionales recaudó más de RD$57.3 millones en segunda subasta de 2026

Participantes de la subasta de Bienes Nacionales mientras ofertan en una puja. ( DARE COLLADO / DIARIO LIBRE )

La Dirección General de Bienes Nacionales recaudó 57,305,000 millones de pesos en la segunda Subasta Pública del presente año 2026, dónde ofertó 123 casos y 61 lotes de vehículos transferibles, carrocerías de vehículos, mobiliarios y motocicletas para piezas.

El director de Subastas, Nelson Gómez, informó que los casos y lotes subastados fueron descargados de diferentes instituciones públicas.

El subdirector general de Bienes Nacionales, José Moya, quien presidió la actividad en representación del director general, Rafael Burgos Gómez, recordó que los fondos recaudados en las subastas nacionales van dirigidos al Tesoro Nacional de la nación para darle un uso transparente en beneficio del país y organizar las oficinas del Estado presentes en las provincias del país.

"Estamos concluyendo en Bonao, La Vega y Santiago las oficinas donde se agruparán las instituciones del Estado y próximamente pondremos en marcha esa iniciativa en otras provincias", agregó.

Moya sostuvo que la subasta contó con el respaldo de varias entidades estatales, entre ellas la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con el propósito de garantizar la transparencia en el manejo de los bienes y de los recursos generados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/whatsapp-image-2026-07-31-at-122853-pm-46354b0b.jpeg Dare Collado/Diario Libre (OFERENTES DURANTE LA SUBASTA.)

Asimismo, señaló que la Dirección de Subastas de Bienes Nacionales trabaja de manera continua en la preparación de los próximos procesos, con el objetivo de que cada subasta supere los resultados de la anterior.

La actividad realizada en el auditorio del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), donde participaron decenas de oferentes, se desarrolló mediante pregón público y contó con la participación de un vendutero público y demás autoridades.