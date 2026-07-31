Ministerio Público bloqueó 256 dominios que retransmitían ilegalmente partidos del Mundial 2026

El Mundial de Fútbol 2026. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

El Ministerio Público informó este jueves que logró el bloqueo de 256 dominios de internet y la suspensión de otro vinculados a plataformas que retransmitían de manera ilegal partidos de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

La medida fue ejecutada como parte de la Operación Tarjeta Roja, una acción internacional que busca identificar, interrumpir y desmantelar servicios ilegales de televisión y plataformas digitales que distribuyen contenidos audiovisuales sin contar con licencias.

En el operativo participaron autoridades de República Dominicana, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay y Perú, con el objetivo de combatir redes dedicadas a la piratería audiovisual.

En el país intervinieron la Unidad de Propiedad Intelectual del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Unidad de Investigación Criminal del Ministerio Público y la oficina en Santo Domingo de Homeland Security Investigations (HSI), de Estados Unidos.

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Durante la investigación fueron identificados más de 300 dominios relacionados con transmisiones no autorizadas de eventos deportivos, entre ellos sitios asociados a plataformas como Tarjeta Roja, Roja Directa, Fútbol Libre y Pirlo TV.

Bloqueo de dominios

De los 257 dominios sobre los que se solicitaron medidas judiciales, 256 fueron bloqueados de manera dinámica y uno fue suspendido. Este mecanismo permite impedir que las plataformas continúen operando mediante nuevas direcciones web luego de una intervención.

El Ministerio Público explicó que las páginas intervenidas ofrecían acceso ilegal a los encuentros del Mundial de Fútbol 2026 sin autorización de los titulares de los derechos de transmisión.

Además del impacto económico para productores, canales y operadores autorizados, las autoridades advirtieron que los usuarios de estos servicios pueden quedar expuestos a riesgos de ciberseguridad, como instalación de programas maliciosos, robo de información personal y suplantación de identidad.

Al intentar ingresar a los dominios bloqueados, los usuarios reciben una pantalla informativa que indica: "Sitio web bloqueado por violación a derechos de propiedad intelectual", debido a la distribución no autorizada de contenido protegido.

El Ministerio Público señaló que la operación forma parte de sus acciones para combatir la piratería digital y fortalecer la cooperación internacional en la protección de los derechos de propiedad intelectual.