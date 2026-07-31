Dictan tres meses de prisión a hombre acusado de destruir medidores eléctricos en Puerto Plata

La medida de coerción fue conocida en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Puerto Plata ( ANEUDY TAVÁREZ/ARCHIVO )

Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Puerto Plata impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre acusado de destruir cinco medidores eléctricos y agredir a uno de sus propietarios en el municipio de Imbert.

La medida fue impuesta a Rine Liranzo García.

Según la acusación, además de causar daños a los equipos, el procesado también ocasionó lesiones a la víctima que requirieron asistencia médica.

Hechos del incidente

El informe remitido por Edenorte Dominicana indica que el hecho ocurrió el pasado 6 de julio, alrededor de las 7:00 de la mañana, cuando el imputado presuntamente utilizó un palo para destruir cinco medidores pertenecientes a residentes del sector El Club, en Imbert.

El Ministerio Público le atribuye la presunta violación del artículo 124 de la Ley General de Electricidad 125-01, que establece penas de tres a diez años de prisión y multas de entre 50 y 200 salarios mínimos para quienes destruyan o dañen intencionalmente equipos e instalaciones eléctricas estatales con el propósito de afectar el servicio o sustraer sus componentes.

Te puede interesar Tribunal condena a tres años de prisión a dos contratistas por fraude eléctrico a Edeeste

Consecuencias legales

Al motivar su decisión, el tribunal consideró la gravedad de los hechos, al valorar la destrucción de los equipos de medición, la agresión física a uno de los afectados y el perjuicio ocasionado tanto a Edenorte como al Estado dominicano.

El juez tomó en cuenta el impacto que este tipo de acciones genera sobre el servicio eléctrico y los costos que implica la reposición de los equipos dañados.

Edenorte Dominicana indicó que continuará impulsando acciones legales contra quienes atenten contra la infraestructura eléctrica, al sostener que estos hechos generan pérdidas económicas para el Estado y la empresa distribuidora, además de afectar directamente la calidad y continuidad del servicio eléctrico que reciben los ciudadanos.