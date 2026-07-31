Tres detenidos tras detectarse una presunta estafa contra el Ayuntamiento de Santiago

Hasta el momento el Ayuntamiento de Santiago no ha realizado una declaración sobre el hecho. ( FUENTE EXTERNA )

Tres personas enfrentan un proceso judicial por su presunta participación en una estafa tecnológica contra el Ayuntamiento de Santiago, mediante la cual se habría intentado sustraer cerca de cinco millones de pesos de las cuentas de la institución.

El caso trascendió este viernes, cuando los imputados fueron presentados ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago para la revisión de las medidas de coerción que pesan en su contra.

La audiencia fue aplazada hasta el jueves 5 de agosto para que las partes exploren la posibilidad de llegar a un acuerdo, según informó una fuente a Diario Libre.

Por el momento se desconocen las identidades de los imputados.

Detalles de la estafa

De acuerdo con el informante, las entidades bancarias y el cabildo detectaron a tiempo las transacciones irregulares, lo que impidió que el fraude se consumara en su totalidad.

La fuente indicó que los implicados lograron retirar una parte del dinero, cuyo monto no ha sido precisado por las autoridades, de los casi cinco millones de pesos que presuntamente intentaban sustraer.

Persona prófuga

Las investigaciones también establecen que una cuarta persona, señalada como vinculada al caso, permanece prófuga.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de los imputados ni han ofrecido mayores detalles sobre el avance de las pesquisas.

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