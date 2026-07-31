Embajador de Japón destaca dinamismo de Dajabón y reafirma apoyo a comunidades fronterizas

Ell embajador de Japón en la República Dominicana, Hayakawa Osamu, mientras da declaraciones a la prensa en Dajabón. ( FUENTE EXTERNA )

El embajador de Japón en la República Dominicana, Osamu Hayakawa, valoró este viernes el dinamismo económico, social y cultural de Dajabón, durante una visita realizada con motivo de las actividades organizadas por la comunidad japonesa y sus descendientes residentes en esta provincia fronteriza.

La celebración reúne a familias japonesas y dominicanas que, durante décadas, han conservado una historia marcada por el trabajo, la integración y el desarrollo agrícola, especialmente en comunidades como La Vigía, donde se establecieron algunos de los primeros inmigrantes japoneses llegados al país.

El diplomático manifestó sentirse feliz de regresar a Dajabón y participar en lo que calificó como una de las actividades más importantes organizadas por la comunidad japonesa en la República Dominicana.

El embajador estuvo acompañado de su esposa Hisako Hayakawa y del cónsul Yasuyuki Koyano.

"Me siento muy feliz de estar nuevamente en Dajabón. Tengo entendido que este festival es uno de los eventos de mayor organización de la comunidad japonesa en el país, por lo que estoy muy entusiasmado de participar", expresó.

Durante su recorrido, el embajador resaltó la energía comercial y humana que caracteriza a esta ciudad, considerada uno de los principales puntos de intercambio económico entre República Dominicana y Haití.

Describió a Dajabón como una ciudad viva, dinámica y con una intensa actividad comercial, al tiempo que manifestó su satisfacción por conocer de cerca a sus habitantes y compartir con los descendientes japoneses establecidos en la zona.

Cooperación continuará

El representante diplomático aseguró que el Gobierno de Japón mantendrá sus programas de cooperación dirigidos a las comunidades más necesitadas de la región fronteriza.

Explicó que, por medio de la Embajada de Japón y de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón —JICA—, se han desarrollado proyectos en distintas áreas sociales y comunitarias de la República Dominicana.

"Esto no va a cambiar. Continuaremos apoyando en las diferentes áreas donde existan necesidades, especialmente aquellas iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las personas", afirmó.

La visita se produce en el marco de la conmemoración de los 70 años de la llegada de inmigrantes japoneses a la República Dominicana, una historia que permanece viva en Dajabón a través de sus hijos, nietos y demás descendientes.

Para la comunidad japonesa residente en la provincia, la presencia del embajador representa un reconocimiento al esfuerzo de aquellas familias que dejaron su país para establecerse en tierras dominicanas, donde contribuyeron al desarrollo agrícola, económico y cultural de la frontera.

El diplomático estuvo acompañado por el empresario Takeshi Mukai, quien expresó su alegría por participar en el encuentro y destacó la cooperación histórica de Japón con la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/01/9cd52dbb-db76-4322-a5a2-514917572139-bf47d962.jpg Al centro el embajador de Japón. (FUENTE EXTERNA)

Mukai señaló que constituye un honor acompañar al embajador en esta visita y recordó que Japón ha sido un país aliado y colaborador permanente de los dominicanos.

La actividad busca no solo celebrar siete décadas de presencia japonesa, sino también fortalecer los lazos de amistad entre ambos pueblos y transmitir a las nuevas generaciones una historia construida con sacrificio, integración y esperanza