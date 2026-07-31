Innovación, decisiones de alto impacto, cambios en la política y hechos que aún buscan respuestas marcaron la conversación informativa de la semana. Estas cinco publicaciones concentraron el interés de los lectores de Diario Libre al abordar temas con repercusiones en la economía, la justicia, la gestión pública, las relaciones internacionales y la actualidad nacional. Este es un recorrido por las noticias que fueron tendencia y despertaron mayor atención en nuestra plataforma.

El huevo pasteurizado gana terreno en RD

La producción avícola dominicana continúa ampliando sus horizontes con el desarrollo del huevo pasteurizado, un producto que busca responder a las necesidades de la industria alimentaria y abrir nuevas oportunidades comerciales. El proceso forma parte de la evolución de un sector que apuesta por la industrialización para agregar valor a uno de los alimentos de mayor consumo en el país.

El reportaje de Diario Libre, el más leído de la semana, explica cómo el huevo líquido se obtiene mediante un proceso de pasteurización que elimina microorganismos sin afectar las propiedades nutricionales del producto. La automatización permite procesar miles de unidades diariamente bajo estrictos controles sanitarios, garantizando mayor inocuidad y una vida útil más prolongada.

La iniciativa también contribuye a reducir pérdidas dentro de la cadena productiva, al aprovechar huevos que antes eran descartados por su tamaño o apariencia. Empresas como Huevos del Sol ya destinan parte de su producción diaria a esta modalidad, que facilita el almacenamiento y la comercialización.

El crecimiento del turismo, la demanda de hoteles, restaurantes, cruceros, panaderías y fabricantes de alimentos procesados impulsa el consumo del huevo pasteurizado, cuya presentación en galones o cubetas simplifica el manejo para clientes que utilizan grandes volúmenes diariamente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/imagen-bebidas-alcoholicas-80f15b28-focus-0-0-896-504-add3877a.jpg La venta de bebidas alcohólicos siempre genera opiniones controvertidas. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

TC elimina restricciones a horarios de ventas de alcohol

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el decreto que regulaba los horarios para la venta de bebidas alcohólicas, al considerar que excedía las facultades del Poder Ejecutivo y afectaba derechos protegidos por la Constitución.

La decisión responde a una acción judicial que cuestionaba la legalidad de la normativa utilizada durante años para limitar la comercialización de alcohol en distintos establecimientos del país.

Con la sentencia, el alto tribunal deja sin efecto las restricciones establecidas mediante decreto, al entender que una regulación de ese alcance requiere un respaldo legal acorde con el marco constitucional.

El fallo reabre el debate sobre la forma en que el Estado puede regular la venta de bebidas alcohólicas, equilibrando la protección del orden público con las libertades económicas y los derechos fundamentales.

La decisión tendrá implicaciones para las autoridades y los sectores comerciales, que deberán ajustarse al nuevo escenario jurídico definido por el Tribunal Constitucional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/de-la-espriella-grupos-armados-deben-someterse-a-justicia-44cd9a32.jpg El presidente electo de Colombia tomará posesión el 7 de agosto próximo. (FUENTE EXTERNA)

Presidente de Colombia se estrena con recortes en embajadas

En Colombia, el presidente electo José Miguel de la Espriella anunció que revisará la estructura diplomática del país con el propósito de reducir gastos públicos, una iniciativa que contempla el cierre de varias embajadas y consulados.

Lo dijo en la capital suramericana y generó un marcado interés entre los lectores de Diario Libre. Entre las sedes mencionadas figuran las embajadas en Haití y Cuba, además de otras representaciones que, según el mandatario, generan elevados costos de funcionamiento frente a los beneficios obtenidos.

La propuesta forma parte de un programa orientado a disminuir el tamaño del Estado y concentrar los recursos públicos en áreas consideradas prioritarias para el desarrollo nacional.

El eventual cierre implicaría reorganizar la atención consular y redefinir la presencia diplomática colombiana en varios países, por lo que requerirá un proceso administrativo y político antes de concretarse.

El anuncio generó reacciones por el impacto que tendría sobre las relaciones internacionales y los servicios que reciben los ciudadanos colombianos residentes en esas naciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/16/luis-abinader-viajara-a-miami-para-recibir-reconocimiento-bc2d7534.jpg Como era tradición en otros gobiernos, Abinader podría hacer cambios de puestos clave de su gobierno. (FUENTE EXTERNA)

Expectativas sobre cambios en el gabinete presidencial

En las próximas semanas, el presidente Luis Abinader deberá tomar decisiones sobre varias posiciones estratégicas vinculadas al manejo de la economía, debido al vencimiento de períodos establecidos por ley y otros procesos institucionales.

Las revisiones abarcan organismos que desempeñan un papel determinante en la formulación y ejecución de políticas económicas, financieras y regulatorias, por lo que las designaciones serán observadas de cerca por distintos sectores.

El reportaje explica que algunos funcionarios podrían ser ratificados mientras otros serían sustituidos, dependiendo de la evaluación del Poder Ejecutivo y de los procedimientos previstos en la legislación.

Las decisiones adquieren relevancia porque esos organismos participan en áreas fundamentales como la estabilidad macroeconómica, la supervisión financiera y el funcionamiento de instituciones clave para la inversión y la actividad productiva.

La renovación de estos cargos constituye uno de los procesos institucionales más importantes del segundo mandato presidencial, por el impacto que puede tener sobre la continuidad de las políticas económicas del Gobierno.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/cuerpos-de-madre-e-hijo-hallados-en-apartamento-en-el-dn-34a11122-focus-0-0-896-504-66f1f8ad.jpg

Investigación descarta violencia inicial en caso madre e hijo muertos

Las autoridades informaron que la madre y su hijo encontrados sin vida en una vivienda en el Distrito Nacional no presentaban signos visibles de violencia, de acuerdo con los primeros hallazgos de la investigación.

Los cuerpos fueron examinados por los organismos correspondientes, que indicaron que será la autopsia la que establecerá con precisión las causas de ambos fallecimientos.

El caso despertó amplio interés debido a las circunstancias en que ocurrió el hallazgo, mientras fiscales, médicos forenses y agentes de investigación continúan recopilando evidencias.

Las autoridades evitaron adelantar conclusiones y reiteraron que todas las hipótesis permanecen abiertas hasta contar con los resultados de los estudios periciales y de laboratorio.

El proceso investigativo seguirá desarrollándose con base en los informes forenses y las diligencias realizadas por el Ministerio Público y los organismos especializados para esclarecer completamente lo sucedido.