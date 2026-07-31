Ministerio de Justicia inicia evaluación para crear figura de Oficiales de Derechos Humanos en cárceles

Durante un recorrido por los centros penitenciarios Haras Nacionales, en Villa Mella, y Las Parras, los representantes del Misterio de Justicia evaluaron las condiciones de los establecimientos y la situación de las personas privadas de libertad. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Justicia inició el proceso para implementar la figura de Oficiales de Derechos Humanos en los centros penitenciarios del país, con un levantamiento de información en dos recintos de corrección.

Una comisión técnica visitó los centros Haras Nacionales, en Villa Mella, y Las Parras, en San Antonio de Guerra, como parte de la fase inicial del proyecto.

El equipo, designado por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, estuvo integrado por funcionarios del Viceministerio de Derechos Humanos y de la Dirección de Políticas Penitenciarias y Correccionales.

Durante el recorrido, los representantes del ministerio evaluaron las condiciones de los establecimientos y la situación de las personas privadas de libertad, con miras a definir la implementación de los nuevos oficiales dentro del sistema penitenciario.

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Funciones de los oficiales

La función de estos servidores será supervisar posibles vulneraciones de derechos, identificar situaciones que requieran atención y elaborar informes para conocimiento de las autoridades correspondientes.

El Ministerio de Justicia indicó que la labor de los oficiales será complementaria a la del personal penitenciario y estará enfocada en el seguimiento de las condiciones de los recintos y el respeto a los derechos fundamentales de internos, empleados y visitantes.

Haras Nacionales y Las Parras figuran entre los centros seleccionados para la puesta en marcha inicial de esta iniciativa.