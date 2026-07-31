Centro de Capacitación para Ciegos anuncia reubicación y pide apoyo para concluir adecuaciones

Nuevo inmueble donde funciona el Centro de Capacitación para Ciegos en Santiago. ( ANEUDY TAVÁREZ )

El Centro de Capacitación para Ciegos anunció su reubicación en un nuevo local, ubicado en el Centro Histórico de Santiago, luego de que el edificio donde operaba fuera desalojado debido al avanzado deterioro de su estructura y el Ministerio de Educación (Minerd) asumiera el pago del alquiler.

La información fue ofrecida por la directora de la institución, Ana García, quien explicó que el Minerd atendió la solicitud de la entidad mediante la gestión de un inmueble que servirá como nueva sede.

García dijo que el ministerio asumirá el pago del alquiler del inmueble durante los próximos cuatro años, lo que permitirá garantizar la continuidad de los servicios que ofrece el centro.

Asimismo, agradeció el respaldo de una empresa constructora que financió cerca del 40 % de las adecuaciones requeridas en las nuevas instalaciones.

No obstante, precisó que aún faltan trabajos esenciales, entre ellos la instalación de plafones, sistemas de climatización y otras mejoras para que el edificio pueda operar en condiciones adecuadas.

Ante esa situación, hizo un llamado al sector empresarial, a funcionarios públicos y a la ciudadanía a sumarse a los esfuerzos para completar las obras pendientes, con el objetivo de iniciar el próximo año escolar con todas las áreas del centro plenamente habilitadas.

Protestas por condiciones

La obtención del nuevo espacio se produjo tras las protestas realizadas por personas con discapacidad visual frente al Palacio Nacional, donde reclamaron la intervención del Gobierno para garantizar un lugar digno y seguro para recibir atención y capacitación.

Además de brindar servicios a personas con discapacidad visual, la institución funciona como un centro de evaluación multidisciplinaria para niños con trastorno del espectro autista y otras condiciones del desarrollo.

Para ello, dispone de especialistas en neurología, pediatría, psicología, oftalmología, otorrinolaringología y otras áreas de la salud.

Los servicios benefician principalmente a estudiantes de los distritos educativos de la Regional 08 de Santiago, aunque también reciben pacientes procedentes de otras provincias de la región norte.

Salida del antiguo local

El pasado 30 de enero, el Centro de Capacitación para Ciegos se vio obligado a abandonar el inmueble donde funcionaba debido al avanzado deterioro de la edificación, situación que provocó la interrupción de parte de los servicios que ofrece a niños y personas con discapacidad visual.

Posteriormente se manifestaron frente al Palacio Nacional en Santo Domingo para exponer su situación y lograr la atención del Gobierno.