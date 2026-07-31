Un día en el Centro Olímpico celebrando los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Logo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 ( FUENTE EXTERNA )

La XXV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebra en diversas localidades del país desde el 24 de julio hasta el 8 de agosto, no se limita a ser solo un torneo deportivo internacional.

También es un espacio donde las familias y los aficionados al deporte, tanto dominicanos como extranjeros, pueden disfrutar y construir recuerdos. Esto, naturalmente, implica gastos en transporte y alimentación.

Entonces, ¿cómo sería un día disfrutando de los Juegos Centroamericanos y del Caribe? Diario Libre pasó una jornada en la sede del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte para responder esa pregunta.

¿Qué hacer una vez se llega al Olímpico?

El Centro Olímpico dispone de tres entradas: la Entrada I (avenida Ortega y Gasset), la Entrada II (avenida 27 de Febrero) y la Entrada III (avenida John F. Kennedy).

El lugar cuenta con amplias áreas de tránsito peatonal para que las personas puedan caminar de manera segura. Por las calles solo circulan vehículos acreditados, unidades del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) y vehículos o motocicletas de los cuerpos de seguridad.

Esto significa que el público general deberá caminar para llegar a los distintos pabellones donde se disputan las competencias.

Para disfrutar de las diferentes disciplinas basta con ingresar a los respectivos pabellones, ya que la gran mayoría de las competencias son de libre acceso. No obstante, cuando un recinto alcanza su capacidad máxima, ya no se permite el ingreso de más personas.

Sin embargo, solo cinco deportes o disciplinas tienen costo de entrada en los Juegos: atletismo (pista), deportes acuáticos, baloncesto masculino, voleibol femenino y béisbol. Los boletos para estas competencias tienen precios que oscilan entre RD$600 y RD$800.

Las entradas se adquieren a través de la página web de Uepa Tickets.

Las áreas peatonales cuentan con asientos y abundantes árboles, que invitan al público a descansar ante el intenso y sofocante calor que se ha sentido durante los últimos días.

Las calles cuentan con la señalización correspondiente que indica dónde se encuentra cada pabellón y, una vez los espectadores llegan al lugar, pueden identificar fácilmente el recinto gracias al nombre visible en su fachada.

¿Dónde comer?

La oferta gastronómica es amplia. Por ejemplo, detrás del destacamento de Naco, en la avenida Ortega y Gasset, existe una pequeña cafetería que ofrece mangú con salami, yuca con huevo, entre otros desayunos, por un precio mínimo de RD$200.

El área oficial de comidas para el público en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte es un food court temporal ubicado detrás del Pabellón de Voleibol.

En este espacio hay establecimientos de comida rápida que ofrecen hot dogs, pizza, empanadas, pollo frito y otros productos. Los precios oscilan entre RD$200 y RD$1,300.

Justo detrás del pabellón de sóftbol se encuentra un comedor donde, por RD$400, se puede adquirir un servicio de comida con un menú que incluye pechurinas, arroz blanco, moro de guandules, habichuelas, entre otros platos.

Altos niveles de seguridad

Dentro del Centro Olímpico se aprecia una alta presencia de personal militar y policial patrullando las instalaciones. En todas las entradas de los pabellones hay uno o dos militares resguardando el acceso.

Además, de manera constante circulan camionetas con varios militares fuertemente armados por las calles del complejo deportivo. Lo mismo ocurre en cada uno de los accesos al recinto.

Como parte del reforzamiento de la seguridad, el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) advirtió que no estará permitido volar drones no autorizados en las inmediaciones de las instalaciones deportivas donde se desarrollan los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Esto tiene como objetivo garantizar la seguridad de los atletas, las delegaciones, los espectadores y las operaciones aéreas.

A través de un comunicado de prensa, el director de la institución, Igor Rodríguez, exhortó a todas las personas interesadas en operar drones a cumplir estrictamente con las disposiciones establecidas en el Reglamento Aeronáutico Dominicano (RAD 107), normativa que regula la operación de los sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) en el territorio nacional.

El funcionario explicó que la medida responde a una solicitud de los organizadores del evento deportivo y forma parte del dispositivo de seguridad diseñado para preservar el orden y prevenir cualquier incidente que pueda comprometer el desarrollo de los Juegos.

Recomendaciones para asistir

Como la mayor parte del recorrido debe hacerse caminando y la capital experimenta actualmente una intensa ola de calor, es importante tomar precauciones.

Las temperaturas máximas oscilan entre 32 °C y 34 °C, con mínimas de entre 24 °C y 26 °C. Además, la sensación térmica puede alcanzar entre 39 °C y 41 °C debido a la humedad.

Por esta razón, se recomienda asistir con ropa ligera y cómoda, mantenerse bien hidratado y utilizar protector solar.