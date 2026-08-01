Alcalde de Santiago revela que también fue víctima de fraude mientras investigan estafa al cabildo

Fotografía de archivo del alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, quien denunció que fue víctima de fraude electrónico. ( DIARIO LIBRE )

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, reveló que también fue víctima de un fraude electrónico en una de sus cuentas bancarias personales, mientras avanza la investigación por el intento de sustraer cerca de cinco millones de pesos de las cuentas del Ayuntamiento de Santiago, caso por el que tres personas enfrentan un proceso judicial y una cuarta permanece prófuga.

Las declaraciones fueron ofrecidas a Diario Libre, luego de que trascendiera el proceso judicial contra los implicados en la presunta estafa tecnológica dirigida contra el cabildo.

Rodríguez sostuvo que este tipo de delitos no afecta únicamente a instituciones públicas, sino que forma parte de una modalidad criminal que impacta a ciudadanos de manera constante.

"Hay un tema ahora con las cuentas, no solo la Alcaldía. A mí mismo me llamaban como si fuera del banco, con la música promocional del banco y hasta aparecía el número en la pantalla. Dominan el tema y están haciendo esas estafas", expresó.

El ejecutivo municipal reveló que hace poco más de dos meses delincuentes lograron realizar una transferencia desde una de sus cuentas personales, situación que lo obligó a presentar una reclamación ante la entidad bancaria.

"A mí mismo me transfirieron de una cuenta privada hace dos meses y pico. Yo tengo los reclamos hechos", indicó.

Así detectaron el fraude en el Ayuntamiento

Sobre el caso que afecta al Ayuntamiento de Santiago, Rodríguez explicó que las operaciones sospechosas fueron detectadas a tiempo gracias al monitoreo del personal de la institución y a la rápida coordinación con la entidad bancaria, lo que permitió bloquear las transacciones antes de que el perjuicio fuera mayor.

"Una persona muy pendiente se dio cuenta de los movimientos, llamó al banco y se bloqueó la cuenta rápidamente", afirmó Rodríguez.

El alcalde considera que detrás de estos hechos existe una estructura organizada dedicada a cometer fraudes electrónicos.

"Hay una mafia montada que está llamando. Hay que ver de dónde sale la información porque parece que alguien tiene acceso a datos por algún lado", manifestó.

Asimismo, indicó que ha recibido reportes de empleados del cabildo cuyas cuentas personales también habrían sido objeto de intentos de hackeo, aunque aclaró que esos casos no guardan relación con las cuentas oficiales del Ayuntamiento.

Ante esta situación, exhortó a la población a reforzar las medidas de seguridad al utilizar servicios bancarios, evitar suministrar información confidencial por teléfono y reducir, en la medida de lo posible, el uso de tarjetas de débito.

"Yo eliminé mi tarjeta de débito porque es más vulnerable. Ahora utilizo preferiblemente medios digitales y trato de manejar montos limitados", señaló.

Rodríguez también alertó sobre otras modalidades utilizadas por los delincuentes, como la instalación de cámaras ocultas en cajeros automáticos o el uso indebido de datos obtenidos durante transacciones en establecimientos comerciales.

Tres sometidos y un prófugo

El caso salió a la luz este viernes, cuando tres personas fueron presentadas ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago para la revisión de las medidas de coerción que pesan en su contra por su presunta participación en una estafa tecnológica contra el Ayuntamiento.

La audiencia fue aplazada hasta el jueves 5 de agosto para que las partes exploren la posibilidad de llegar a un acuerdo, según informó una fuente a Diario Libre.

De acuerdo con ese informante, las entidades bancarias y el cabildo detectaron oportunamente las transacciones irregulares, lo que impidió que el fraude se consumara en su totalidad. No obstante, los implicados habrían logrado retirar una parte del dinero, cuyo monto aún no ha sido precisado por las autoridades, de los casi cinco millones de pesos que presuntamente intentaban sustraer.

Las investigaciones también establecen que una cuarta persona, señalada como vinculada al caso, permanece prófuga.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de los imputados ni han ofrecido mayores detalles sobre el avance de las pesquisas, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance total del fraude y recuperar los fondos sustraídos.