Autopsia preliminar descarta mala práctica médica en muerte de niña de tres años en Moca

La autopsia preliminar del Inacif descartó, por el momento, una mala práctica médica en la muerte de la niña de tres años en Moca. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público informó este sábado que el informe preliminar de autopsia practicado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) a la niña de tres años Willianny María Camacho García descarta, hasta el momento, que su muerte haya sido consecuencia de una mala práctica médica o de agresiones físicas, como denunciaron inicialmente sus familiares tras el fallecimiento ocurrido en el Hospital Toribio Bencosme, de Moca.

La información fue ofrecida por el fiscal titular de Espaillat, Yorelbin Rivas, quien explicó que los hallazgos preliminares del Inacif establecen que la menor presentaba varias condiciones médicas que desencadenaron su fallecimiento.

Hallazgos preliminares

"Después de que salieron los resultados de la autopsia, la niña muere por algunas patologías que previamente tenía, no por una mala práctica médica como se dijo ni por contusiones y golpes como nosotros creíamos. La niña muere por una macrocefalia y una cardiomegalia. Eso es el agrandamiento del corazón. Esas patologías desencadenaron posteriormente en la muerte", expresó el representante del Ministerio Público durante una rueda de prensa.

Rivas sostuvo que las conclusiones preliminares de la autopsia tampoco respaldan las versiones de que la menor hubiera sido víctima de maltrato físico.

"No se trata de maltrato ni tampoco de mala práctica médica, sino de algunas condiciones médicas. Posiblemente la familia no estaba debidamente instruida sobre el seguimiento continuo que requería la niña. Eso es lo que dice el INACIF", agregó.

El informe preliminar de autopsia judicial, identificado con el número 416-2026 y firmado por la médico forense Dra. Johanka Alt. Pérez, establece entre sus principales hallazgos la presencia de macrocefalia, edema cerebral marcado, borramiento de la sutura biparietal, cardiomegalia, hepatomegalia, además de edema, congestión y hemorragia pulmonar.

No obstante, el propio documento precisa que las conclusiones corresponden a un informe preliminar y que el caso permanece pendiente de los estudios histopatológicos y toxicológicos.

Asimismo, advierte que, si durante la investigación o con los análisis complementarios surgen nuevos elementos de prueba, las conclusiones sobre la causa y manera de muerte podrán ser modificadas en el dictamen final.

La muerte de la menor ocurrió el pasado 24 de julio, luego de que fuera trasladada por sus familiares al Hospital Toribio Bencosme tras presentar vómitos y otros malestares.

Tras el deceso, sus parientes denunciaron que la niña habría fallecido mientras se le administraba un medicamento en el centro de salud y atribuyeron el hecho a una presunta mala práctica médica.

Investigación en curso

Posteriormente, la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Espaillat abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del caso y anunció que las pesquisas abarcarían tanto la actuación del personal médico como el entorno familiar de la menor.

El Ministerio Público sostiene que, hasta este momento, la evidencia forense no confirma las denuncias iniciales de negligencia médica ni de violencia física.

Sin embargo, la investigación continuará abierta hasta recibir los resultados definitivos de los estudios complementarios ordenados por los especialistas forenses.

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