Ocho de cada diez armas de fuego incautadas por Aduanas fueron decomisadas en el puerto de Haina

Armas de fuego incautadas por las autoridades en territorio dominicano. ( FUENTE EXTERNA )

El puerto de Haina es el de mayor operatividad de la República Dominicana, por donde ingresa la mayor diversidad de mercancías y materias primas del país. Sin embargo, también representa un punto de interés para el tráfico de material ilícito, como armas de fuego, ya que concentra casi el 80 % de las unidades incautadas por la Dirección General de Aduanas (DGA).

La institución informó a Diario Libre que entre 2020 y el 24 de julio de 2026 fueron decomisadas 780 armas de fuego en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos del territorio nacional. De ese total, 623 se confiscaron en la terminal de Haina, lo que equivale al 79.87 % de todas las incautaciones.

De acuerdo con la Gerencia de Estudios Económicos y Análisis de Datos de la DGA, a Haina le siguen la administración portuaria de Puerto Plata, con 38 armas (4.87 %); el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), con 24 (3.08 %), y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, con 19 (2.44 %).

Durante ese mismo periodo también fueron decomisadas nueve armas de fuego en el Aeropuerto Internacional del Cibao, (1.15 %), seis en Caucedo, una en el puerto fronterizo de Dajabón y 60 más en otros puntos administrados por la DGA.

Las pistolas dominan los decomisos

Las estadísticas de Aduanas sostienen que las pistolas constituyen el tipo de armas de fuego más incautadas en la República Dominicana.

En el periodo señalado se decomisaron 475 pistolas, entre las que predominan las de calibre 9 milímetros, con 314 unidades ocupadas entre 2021 y julio de 2026. Sin embargo, este desglose no incluye las 61 armas incautadas en 2020, ya que para ese año la institución no dispone de mayores detalles.

También figuran pistolas de otros calibres como 40, 45, 380 y 22 mm, además de otras sin especificación.

Fusiles y escopetas

Los registros también destacan la incautación de fusiles, especialmente de calibres 5.56 mm y 7.62 mm, utilizados habitualmente en el ámbito militar. En 2025, por ejemplo, fueron decomisados 48 fusiles calibre 7.62 mm, la cifra anual más alta para ese calibre durante el período analizado.

Asimismo, Aduanas reportó la incautación de escopetas, revólveres, rifles, una ametralladora, una carabina, un arma de colección y hasta un trabuco.

Detalles de las incautaciones El año con mayor cantidad de armas decomisadas fue 2022, con 209 incautaciones, seguido de 2023, con 171, y 2025, con 166. En 2024 la cifra descendió a 70 armas, mientras que entre el 1 de enero y el 24 de julio de 2026 se contabilizan 24 decomisos, de acuerdo con los datos preliminares de la institución.

La Dirección General de Aduanas destacó que las incautaciones son el resultado de las labores de control, vigilancia, inspección, análisis de riesgo, detección e investigación que desarrolla la institución para prevenir y combatir el tráfico ilícito y la introducción ilegal de armas de fuego, municiones y otros materiales relacionados a territorio dominicano.