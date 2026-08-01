Haitianos Refuerzan controles sanitarios en su frontera con Dajabón

Inspectores verifican alimentos y otros productos en la frontera entre Haití y República Dominicana. ( DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO )

En medio del intenso movimiento comercial que diariamente se registra en la frontera entre Haití y República Dominicana, autoridades haitianas reforzaron este sábado las inspecciones sanitarias para verificar las condiciones de los productos que ingresan y se comercializan en la zona.

Inspectores del Ministerio de Comercio e Industria de la Dirección Departamental del Nordeste (MCI-DDNE), acompañados por oficiales sanitarios, realizaron una misión de supervisión en el paso fronterizo de Ouanaminthe–Dajabón, considerado uno de los puntos de intercambio comercial más importantes entre ambos países.

La jornada forma parte de una campaña de inspecciones dirigida a garantizar que los alimentos, bebidas y demás mercancías que cruzan la frontera cumplan con las normas de calidad, higiene y salubridad establecidas.

Durante el operativo, la delegación también realizó una visita de cortesía al director de la Oficina de Aduanas de Ouanaminthe, Thierry Mathieu, con quien intercambió impresiones sobre los mecanismos de colaboración necesarios para fortalecer la vigilancia de los productos que entran al territorio haitiano.

Medidas anunciadas

La iniciativa busca reducir los riesgos que representa para las familias el consumo de mercancías vencidas, contaminadas, mal almacenadas o transportadas sin las condiciones sanitarias adecuadas.

En una frontera donde miles de personas dependen diariamente del comercio para sobrevivir, las autoridades señalaron que la supervisión sanitaria no solo procura garantizar el cumplimiento de las leyes, sino también proteger la vida y la salud de los consumidores.

Los organismos involucrados aseguraron que continuarán desarrollando inspecciones y acciones conjuntas para garantizar la inocuidad de las mercancías comercializadas y evitar que productos que no reúnan las condiciones necesarias lleguen a los hogares.