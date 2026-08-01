Monseñor Faustino Burgos Brisman asume como administrador apostólico de la Diócesis de Barahona

La Diócesis de Barahona quedó bajo la administración temporal de monseñor Faustino Burgos Brisman, actual obispo de Baní, tras la toma de posesión de monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas como nuevo obispo de la Diócesis de La Vega.

Monseñor Burgos fue designado administrador apostólico, una figura de la Iglesia que asume el gobierno pastoral y administrativo de una diócesis mientras la sede permanece vacante y el Santo Padre designa a un nuevo obispo titular.

En sus primeras declaraciones, agradeció la confianza depositada por la Santa Sede, representada en el país por el nuncio apostólico arzobispo Piergiorgio Bertoldi, al encomendarle la administración temporal de la diócesis.

"Es una responsabilidad más. Yo confío en ese Dios que siempre proveerá", expresó.

Asimismo, destacó que recibe la misión con entusiasmo, al recordar que gran parte de su formación pastoral como seminarista transcurrió en la diócesis de Barahona, donde sirvió en comunidades como Vicente Noble, Tamayo, Fondo Negro, Quita Coraza, Jaquimeyes, Palo Alto y Batey 6.

Burgos también valoró la labor realizada por monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas y aseguró que dará continuidad al proceso de evangelización desarrollado en la diócesis.

"Voy con muy buena disposición, con mucho cariño, para continuar esa evangelización", afirmó.

Ceremonia en La Vega

Este nombramiento se produce tras la toma de posesión, celebrada este sábado, de monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas como obispo de la Diócesis de La Vega, en una ceremonia encabezada por el presidente Luis Abinader en la Catedral Inmaculada Concepción de esa provincia.