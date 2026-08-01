Nuevo obispo de La Vega promete una Iglesia abierta al diálogo y sin divisiones

Luis Abinader (C) junto a Andrés Napoleón Romero Cárdenas nuevo obispo de la Diócesis de La Vega. ( FUENTE EXTERNA )

El nuevo obispo de la Diócesis de La Vega, Andrés Napoleón Romero Cárdenas, manifestó este sábado su compromiso de encabezar una Iglesia cercana a la gente, abierta al diálogo y a la colaboración con todos los sectores de la sociedad, sin distinciones políticas, durante su primera homilía tras asumir el cargo.

Romero Cárdenas, designado por Su Santidad el papa León XIV y quien durante más de 11 años fue obispo de Barahona, afirmó que su misión pastoral estará orientada a trabajar junto a las autoridades, instituciones educativas, sectores productivos y organizaciones comunitarias y sociales en favor del bienestar común.

"En medio de tantos mensajes, intereses y testimoniales, nuestro pueblo necesita una palabra que ayude a discernir. La Iglesia debe ofrecer la santidad del Evangelio con humildad y firmeza, respetando a todos y permaneciendo fiel a la verdad", expresó.

Nuevas iniciativas

Durante la eucaristía celebrada en la Catedral Inmaculada Concepción de La Vega, el nuevo obispo también señaló que procurará preservar las tradiciones religiosas y culturales, así como los valores que, a su juicio, sostienen la identidad de los pueblos.

Entre esos principios mencionó la defensa de la vida, la familia, la libertad, la justicia, la paz, la educación, el trabajo humano, el cuidado de las personas más vulnerables y la protección de los recursos naturales.

"Llego con profundo respeto y gratitud. Con un corazón dispuesto a aprender y ser creyente".

Como una de sus prioridades pastorales, anunció la conformación de un equipo de acompañamiento para los jóvenes, integrado por responsables de la pastoral juvenil, jurídica, vocacional y universitaria, con el propósito de crear espacios de formación y fortalecimiento de la fe.

La ceremonia de toma de posesión fue presidida por el nuncio apostólico, monseñor Piergiorgio Bertold, y contó con la presencia del presidente Luis Abinader, así como del ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y la gobernadora de La Vega, Luisa Altagracia Jiménez Cabreja.

Por su parte, monseñor José Amable Durán Tineo, quien se desempeñó como administrador apostólico de la diócesis, dio la bienvenida al nuevo obispo y expresó que los fieles reciben con alegría a quien asumirá la conducción pastoral de una jurisdicción eclesiástica que comprende las provincias La Vega, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez, con 63 parroquias y más de 120 sacerdotes.