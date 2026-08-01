Alcalde revela que estafadores lograron transferir RD$3.4 millones del Ayuntamiento de Santiago

El alcalde de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez, reveló este sábado que los responsables del fraude electrónico contra las cuentas del Ayuntamiento lograron transferir RD$3.4 millones de los RD$5 millones que presuntamente intentaban sustraer, aunque aseguró que los recursos fueron recuperados gracias a la rápida intervención del personal del cabildo, la entidad bancaria y las autoridades.

En declaraciones ofrecidas a Diario Libre, el ejecutivo municipal explicó que el fraude se produjo entre el 24 y el 25 de abril de este año y detalló la forma en que se realizaron las operaciones.

"De los cinco millones, transfirieron tres millones cuatrocientos mil pesos. Fueron dos millones novecientos mil de una vez y luego hicieron otra transferencia de trescientos mil pesos", explicó Rodríguez tras consultar los registros junto a la tesorera del cabildo.

Según indicó, las irregularidades fueron detectadas por el equipo financiero del Ayuntamiento, que notificó de inmediato a la entidad bancaria, lo que permitió activar los protocolos de seguridad y dar seguimiento a los responsables.

"Fueron a retirar y ahí fueron detenidos", sostuvo el alcalde.

Rodríguez explicó que alrededor de RD$600 mil que habían sido retirados fueron posteriormente reintegrados, mientras que el resto de los recursos fue recuperado mediante las acciones ejecutadas por el banco y las autoridades competentes.

Asimismo, afirmó que la investigación permitió bloquear las cuentas comprometidas, recuperar los fondos y fortalecer los mecanismos de seguridad utilizados por el cabildo para prevenir nuevos ataques.

Advierte sobre el auge del fraude electrónico

Durante la entrevista, el alcalde manifestó preocupación por el aumento de este tipo de delitos y exhortó a la población a extremar las precauciones frente a llamadas telefónicas, mensajes y correos fraudulentos en los que los delincuentes se hacen pasar por representantes de entidades financieras para obtener información confidencial.

"Hay una mafia montada con ese tema. Llaman como si fueran del banco, incluso aparece el número de la entidad y utilizan hasta la música de espera. La gente tiene que estar muy atenta y no suministrar información personal", advirtió.

Rodríguez sostuvo que esta modalidad de fraude no solo afecta a instituciones públicas, sino también a ciudadanos de distintos sectores, y aseguró que las organizaciones criminales utilizan cuentas de terceros, muchas veces pertenecientes a personas de escasos recursos, para movilizar el dinero obtenido ilícitamente.

El alcalde también reveló que él mismo ha sido víctima de fraude electrónico en una de sus cuentas bancarias personales, de donde delincuentes realizaron una transferencia no autorizada hace varios meses, situación por la que presentó un reclamo ante la entidad financiera.

Explicó que, desde entonces, redujo al mínimo el uso de sus tarjetas bancarias, especialmente la de débito, y opta por realizar pagos mediante plataformas digitales como medida preventiva.

Proceso judicial continúa

Por este caso, tres personas permanecen bajo medidas de coerción, cuya revisión fue aplazada y será conocida el próximo jueves, mientras las autoridades mantienen la búsqueda de una cuarta persona señalada por su presunta vinculación con la trama.

Rodríguez destacó que la actuación oportuna del personal del Ayuntamiento fue determinante para evitar un perjuicio económico mayor y permitió coordinar de inmediato con la entidad bancaria y las autoridades el seguimiento del caso.