Abinader supervisa presa de Guaigüí y proyecta concluirla en 30 meses tras finalizar revisión del diseño. La obra, iniciada hace 25 años, almacenará 70 millones de metros cúbicos de agua, reducirá las inundaciones del río Camú, fortalecerá el suministro de agua potable y aportará energía limpia al sistema eléctrico nacional ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El presidente de la República, Luis Abinader, supervisó este sábado los avances del proyecto de la presa de Guaigüí, en la provincia La Vega, donde anunció que la obra entrará en su fase de construcción definitiva una vez concluya la revisión del diseño y del presupuesto, proceso que permitirá definir el costo final y desarrollar los trabajos en un plazo estimado de 30 meses.

Al término del recorrido, el mandatario afirmó que la presa tendrá un impacto trascendental para la región, al garantizar el abastecimiento de agua, controlar las inundaciones y aportar energía al Sistema Eléctrico Nacional.

"Será de un gran impacto para la gente. Especialmente para el agua de La Vega y otros distritos, para controlar las inundaciones no solamente en el municipio de La Vega, sino también en otras comunidades, además de la energía con el sistema de bombeo", expresó.

Abinader explicó que anteriormente en el proyecto se habían invertido unos 75 millones de dólares, monto que actualizado supera los 100 millones de dólares, recursos cuya infraestructura será aprovechada para la ejecución de la obra.

El proyecto contempla una capacidad de almacenamiento de 70 millones de metros cúbicos de agua, la regulación del río Camú, la generación hidroeléctrica y un moderno sistema de hidrobombeo, convirtiéndose en una de las obras hidráulicas más importantes del país.

Avances del proyecto

El administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Rafael Salazar, informó que la primera etapa del proyecto registra un avance de aproximadamente 82 % y estará concluida en septiembre con la finalización de la revisión del diseño, la actualización del presupuesto y del cronograma.

Indicó que ya fueron recuperadas estructuras existentes, rehabilitados caminos de acceso, limpiados los túneles de desvío y completados estudios topográficos, geofísicos, hidrológicos, hidráulicos, sísmicos y ambientales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/01/whatsapp-image-2026-08-01-at-55511-pm-63237a5c.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/01/whatsapp-image-2026-08-01-at-55510-pm-119428e7.jpeg ‹ >

A partir de septiembre, explicó, iniciará la segunda etapa, que incluye la estabilización de taludes, el inicio del muro principal de la presa y el comienzo de los trabajos de construcción de mayor envergadura, los cuales se intensificarán entre noviembre y diciembre.

Impacto en la región

Salazar destacó que el sistema de hidrobombeo producirá 220 megavatios durante cinco horas, mientras que la combinación entre la hidroeléctrica y el hidrobombeo permitirá generar 596 gigavatios-hora anuales, equivalentes a un ahorro aproximado de 385 mil barriles de petróleo por año.

Asimismo, señaló que el proyecto garantizará el suministro de 1.2 metros cúbicos por segundo para el acueducto de La Vega, impactará 77 mil tareas agrícolas, de las cuales 12,700 serán incorporadas bajo riego por primera vez, y regulará 76.6 kilómetros de cuenca para disminuir el riesgo de inundaciones aguas abajo.

El funcionario añadió que la presa impulsará la generación de empleos, el desarrollo de la piscicultura y el ecoturismo, mediante un plan de ordenamiento territorial que integrará las zonas de Guaigüí, Jarabacoa y la sierra de Santiago.

Solicitudes de la comunidad

Durante el acto, el párroco de Guaigüí, padre Julio, valoró el reinicio del proyecto, pero solicitó que el desarrollo de la obra vaya acompañado de inversiones sociales para las comunidades.

Entre las peticiones formuladas al presidente figuran el mejoramiento de los caminos vecinales, servicio eléctrico permanente, la construcción de una cancha deportiva, un autobús para estudiantes universitarios y una revisión de las compensaciones pagadas por los terrenos adquiridos hace más de dos décadas.

También pidió que el diálogo entre las instituciones responsables y las comunidades continúe basado en la transparencia y el respeto.

Reacciones oficiales

La gobernadora provincial, Luisa de la Mota, afirmó que la presa representa una oportunidad para garantizar agua, fortalecer la producción agrícola, proteger los recursos naturales y mejorar la calidad de vida de las familias veganas.

Agradeció la presencia del presidente Abinader y el trabajo desarrollado por Egehid y el equipo técnico, al considerar que la socialización del proyecto fortalece la confianza de las comunidades y asegura que la obra responda a las necesidades de la provincia.

La presa de Guaigüí comenzó a proyectarse durante el gobierno de Hipólito Mejía, hace alrededor de 25 años, y su reactivación busca convertirla en uno de los proyectos de infraestructura hidráulica más importantes ejecutados en la región Norte del país.