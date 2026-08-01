Al menos una persona falleció calcinada la mañana de este sábado tras un accidente de tránsito ocurrido en la circunvalación de Baní, a la altura de la comunidad Sabana Jovero, en la provincia Peravia, informó una fuente a Diario Libre.

De acuerdo con la información obtenida por este medio, el accidente involucró una motocicleta y una yipeta, que se incendió tras el impacto.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre las circunstancias del hecho ni han informado si otras personas resultaron heridas.

Tránsito interrumpido

El incendio del vehículo obligó a interrumpir el tránsito por la circunvalación, provocando importantes inconvenientes para los conductores que se desplazaban por esa vía.

Como consecuencia, quienes viajaban desde Santo Domingo han tenido que retornar y utilizar rutas alternas, atravesando el casco urbano de Baní para continuar su recorrido.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/01/whatsapp-image-2026-08-01-at-10933-pm-4608889b.jpeg Al lugar se presentaron unidades del Cuerpo de Bomberos. (FUENTE EXTERNA)

y autoridades competentes, que trabajan en la atención del incidente y en el restablecimiento de la circulación de manera segura.

Informe oficial esperado

Se espera que en las próximas horas las autoridades ofrezcan un informe oficial con mayores detalles sobre el accidente y la identidad de la víctima.