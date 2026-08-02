Una mujer y un hombre mueren en accidentes de tránsito registrados en el sur del país

El autobús involucrado en el accidente de tránsito en Galván impactó un poste del tendido eléctrico. ( FUENTE EXTERNA )

Una joven oriunda del municipio de Galván, provincia Bahoruco, murió la noche del domingo tras accidentarse el autobús en el que viajaba, cuando regresaba desde Santo Domingo hacia Galván.

La víctima fue identificada como Jelissa Carvajal, quien residía en el municipio de Galván. El accidente ocurrió en la comunidad de Quita Coraza, donde, según reportes preliminares, varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas para recibir atención médica en un centro de salud de la zona.

El autobús, de color rojo con blanco, pertenece a la ruta Los Ríos–Neiba–Santo Domingo. De acuerdo con informaciones preliminares, el vehículo se salió de la vía y terminó impactando un poste del tendido eléctrico.

Al lugar del siniestro acudieron una ambulancia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, así como agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y miembros de la Policía Nacional, quienes asistieron en las labores de emergencia.

Las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió el accidente.

Accidente de motocicletas en Barahona

Por otra parte, un hombre murió la tarde de este domingo y otro resultó herido tras colisionar dos motocicletas en el tramo de la carretera Sánchez, frente al cruce de Pescadería, en la provincia Barahona.

La víctima mortal fue identificada como Omar Ramírez, de 36 años, residente en el distrito municipal de Habanero, quien falleció en el lugar del accidente a causa de politraumatismos y golpes recibidos durante la colisión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/03/9a8d5bcf-e3c0-4607-8156-60462f91c142-485f7ca0.jpg La motocicleta accidentada es una Suzuki AX100. (FUENTE EXTERNA)

De acuerdo con el informe preliminar de la Digesett, Ramírez conducía una motocicleta Suzuki AX100, de color negro, sin casco protector, cuando impactó con otra motocicleta marca Gato CG200, de color azul, conducida por Miguel Alejandro Álvarez Féliz, quien también transitaba sin casco.

Álvarez Féliz, residente en Los Solares de Milton, resultó con traumas cerrados y laceraciones múltiples, por lo que recibió atención médica.

El hecho ocurrió alrededor de las diez de la mañana. El cadáver fue levantado por familiares, mientras las autoridades se encontraban a la espera del acta de defunción correspondiente.