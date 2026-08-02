Mujer denuncia que casi pierde la vida tras cirugía realizada por barbero que se hacía pasar por médico

ARCHIVO/Instrumentos sobre una mesa en un quirófano el 15 de junio de 2023. ( AP )

Una mujer denunció que estuvo a punto de perder la vida tras someterse a una cirugía estética presuntamente realizada por Enmanuel Hernández, señalado de ejercer la medicina estética sin la debida autorización y acusado de provocar la muerte de Rebecca Brizard.

"Él me dijo que se llamaba Enmanuel Torreira, pero ahora veo que le llaman el que pasó de peluquero a cirujano plástico", relató la dominicana Gloria Mejía en un video difundido en redes sociales. Mejía, residente en Estados Unidos, explicó que viajó a Santo Domingo con el propósito de someterse a una cirugía estética.

Según contó, una amiga le recomendó un centro estético ubicado en el sector Los Mameyes, donde conoció a Torreira. Aseguró que este le manifestó que nunca había tenido inconvenientes con sus pacientes y que podía confiar en él.

Mejía indicó que Hernández le cotizó el procedimiento en 400,000 pesos, pero luego le ofreció realizarlo por 350,000 pesos.

Al preguntarle en qué clínica sería intervenida, este le respondió que trabajaba en varios centros estéticos del país y la remitió a uno que, según dijo, era poco conocido el cual, dice Mejía, estaba en construcción o no había sido terminado.

Tras someterse a la cirugía, la mujer aseguró que no tenía un solo punto de sutura y que, al observarse, notó que parte de la piel estaba desprendida. Explicó que Hernández la llevó nuevamente al quirófano para cerrar la herida y, además, le recomendó recibir masajes en la espalda.

"Él dijo que nunca había tenido una paciente así, refiriéndose a mí, y que no sabía qué hacer. Yo tenía la herida abierta y me dijo que me echara agua y jabón y que me la limpiara todos los días. Me fui donde mi familia, en Higüey. Le dije que lo iba a denunciar y me respondió que no lo hiciera, que me iba a devolver el dinero", expresó.

Mejía afirmó que Hernández solo le devolvió 50,000 pesos, dinero que, según dijo, fue enviado a nombre de una de sus primas, y posteriormente desapareció.

Visitó otro doctor

Asimismo, explicó que, por recomendación de familiares que también se habían sometido a procedimientos estéticos, acudió al cirujano José Aníbal Hungría.

De acuerdo con su testimonio, el especialista detectó que la herida se estaba abriendo y que expulsaba una cantidad excesiva de líquido, por lo que la refirió a un infectólogo. Tras evaluarla, este diagnosticó una microbacteria y le indicó un tratamiento de seis meses, luego del cual logró recuperarse.

Mejía es una de las supuestas víctimas del barbero por Enmanuel Hernández de 38 años, quien es buscado por la muerte de Rebecca Brizard, tras realizarse una cirugía estética que le provocó la muerte.

El prófugo de la justicia huyó a Colombia el pasado el 25 de julio de acuerdo a declaraciones del vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira.

Las autoridades buscan determinar el grado de responsabilidad de Hernández en el procedimiento médico estético al que fue sometida Brizard.