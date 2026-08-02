Ejército reinaugura tres puestos fronterizos y habilita un helipuerto en la Sierra de Bahoruco

Imágenes compartidas por el ERD del helipuerto construido en el destacamento de El Aguacate, en la Sierra de Bahoruco. ( FUENTE EXTERNA )

El Ejército de República Dominicana informó este fin de semana de la entrega de los puestos fronterizos de Guaroa, Aniceto Martínez y Pirámide 204, tras concluir los trabajos de remodelación de esas instalaciones.

La entrega de los trabajos la realizó el comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez (ERD) durante un recorrido de supervisión por destacamentos y puestos militares fronterizos de las provincias Elías Piña e Independencia, según una nota de prensa.

Durante la jornada también puso en funcionamiento un helipuerto construido en el destacamento de El Aguacate, en la Sierra de Bahoruco, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta operativa y el apoyo logístico de las unidades desplegadas en esa zona fronteriza.

Así fue el recorrido

El recorrido comenzó en el puesto de Guaroa, en el municipio de Bánica, provincia Elías Piña, donde, acompañado por la gobernadora provincial, Migdaly de los Santos, participó en el acto de entrega de la instalación tras su remozamiento. Posteriormente, visitó el destacamento del Ejército en Hondo Valle y continuó hacia el destacamento de Cañada Miguel.

Más adelante, el mayor general Camino Pérez dejó reinaugurado el puesto de Aniceto Martínez, luego de finalizar las obras de remodelación, en un acto al que asistieron autoridades civiles y militares de la zona.

Posteriormente, visitó el puesto fronterizo de la Pirámide 204, ubicado en la Sierra de Neyba, una de las instalaciones intervenidas dentro del programa de modernización de la infraestructura militar del Ejército.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/rerd2-607c3f55.jpeg Imágenes del recorrido de supervisión del comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez (ERD) por destacamentos y puestos militares fronterizos de las provincias Elías Piña e Independencia. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/rerd4-fd48fb18.jpeg Imágenes del recorrido de supervisión del comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez (ERD) por destacamentos y puestos militares fronterizos de las provincias Elías Piña e Independencia. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/rerd-fb5917bd.jpeg Recorrido de supervisión del comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez (ERD) por destacamentos y puestos militares fronterizos de las provincias Elías Piña e Independencia. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/rerd7-dc987c5c.jpeg Imágenes del recorrido de supervisión del comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez (ERD) por destacamentos y puestos militares fronterizos de las provincias Elías Piña e Independencia. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/rerd6-d9b5511b.jpeg Imágenes del recorrido de supervisión del comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez (ERD) por destacamentos y puestos militares fronterizos de las provincias Elías Piña e Independencia. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/rerd1-31bfcdfe.jpeg Imágenes del recorrido de supervisión del comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez (ERD) por destacamentos y puestos militares fronterizos de las provincias Elías Piña e Independencia. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/rerd5-5204bf2b.jpeg Imágenes del recorrido de supervisión del comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez (ERD) por destacamentos y puestos militares fronterizos de las provincias Elías Piña e Independencia. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/rerd3-612747c9.jpeg Imágenes del recorrido de supervisión del comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez (ERD) por destacamentos y puestos militares fronterizos de las provincias Elías Piña e Independencia. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

La agenda continuó por el Parque Nacional Sierra de Neyba hasta el destacamento Cacique Enriquillo, donde supervisó las instalaciones y recorrió el área del mercado fronterizo que opera en esa comunidad limítrofe con la localidad haitiana de Savann Bon.

Luego se trasladó al destacamento Los Pinos del Edén, los puestos de chequeo El 8 y Boca Cachón, el destacamento La Y y la Fortaleza El Rodeo, sede del 14.º Batallón de Infantería, en el municipio de Jimaní, provincia Independencia.

Durante la visita a la fortaleza, el comandante general exhortó a las tropas a mantener la disciplina y el cumplimiento de sus funciones.

El helipuerto

La jornada concluyó en el destacamento de El Aguacate, en la Sierra de Bahoruco, donde quedó habilitado un helipuerto construido por el Ejército para facilitar las operaciones aéreas y mejorar el abastecimiento, la movilidad del personal y el apoyo logístico de las unidades ubicadas en esa zona de difícil acceso.

De acuerdo con el Ejército, estas acciones forman parte de su programa de fortalecimiento de la infraestructura militar y de las capacidades operativas de las unidades desplegadas en la zona fronteriza.