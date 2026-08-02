Autoridades haitianas intensificarán inspección de medicamentos en la frontera con Dajabón

Las autoridades haitianas anunciaron que a partir de este lunes intensificarán la inspección de medicamentos procedentes del territorio dominicano hacia Haití, ante el supuesto cruce de productos falsificados o de baja calidad, una práctica que, según denunciaron, representa una seria amenaza para la salud de la población.

Lesly Theogene, director de comercio de la zona Nordeste de Haití, informó que este lunes será desplegado en la frontera un equipo integrado por agentes sanitarios, profesionales farmacéuticos e inspectores del Ministerio de Comercio haitiano.

El funcionario explicó que el personal tendrá la responsabilidad de inspeccionar, controlar y supervisar los productos que ingresen a territorio haitiano, con especial atención en medicamentos y otros artículos destinados al consumo humano.

"Muchos medicamentos de mala calidad pasan por la frontera. Por eso tendremos agentes sanitarios, farmacéuticos e inspectores del Ministerio de Comercio controlando todo lo que ingrese", manifestó Theogene.

Según las informaciones manejadas por las autoridades del vecino país, las redes dedicadas al contrabando utilizarían grupos de más de 20 personas para transportar pequeñas cantidades de medicamentos, lo que permitiría dispersarse por distintos puntos de la zona fronteriza y pasar desapercibidos ante los agentes apostados en el área.

Las autoridades sostienen que esta práctica se intensifica durante los días previos al mercado binacional y en las jornadas de feria, cuando aumenta considerablemente el movimiento de comerciantes, compradores y cargadores entre Dajabón y Juana Méndez.

Theogene indicó que las investigaciones y experticias comenzarán este lunes con el objetivo de identificar a los responsables, determinar la procedencia de los medicamentos y establecer si los productos son falsificados, están vencidos o carecen de los registros sanitarios correspondientes.

El tráfico irregular de medicamentos no solo representa una violación de las normas comerciales y aduanales, sino que coloca en riesgo la vida de personas que podrían consumir productos sin la calidad, conservación o composición requerida.