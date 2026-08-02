Hombre captado conduciendo guagua en vía contraria se había robado el vehículo, informa la Policía
La institución lo persiguió y apresó en la Winston Churchill y Charles Summer
Se investiga la versión de que atropelló a un adulto mayor en la Ortega y Gasset
El hombre captado en videos mientras conducía en vía contraria por la avenida John F. Kennedy se había robado el vehículo que conducía de un dealer ubicado en el sector Villas Agrícolas, informó este domingo la Policía Nacional, que posteriormente logró arrestarlo tras una persecución.
El detenido fue identificado como Eugenio Mauricio Álvarez, de 60 años, quien, de acuerdo con la institución, sustrajo una guagua Nissan NV350 Rider del establecimiento Cristal de Jesús Autoimport y emprendió la huida conduciendo de manera temeraria por varias vías del Distrito Nacional.
- La persecución concluyó en la intersección de las avenidas Winston Churchill y Charles Summer, donde agentes policiales lograron interceptarlo y recuperar el vehículo.
Investigan si atropelló adulto mayor
Los videos del recorrido del vehículo, transitando en sentido contrario por la avenida John F. Kennedy, se viralizaron en redes sociales y generaron preocupación entre conductores y peatones.
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La Policía informó, además, que investiga si durante la huida el detenido atropelló a un adulto mayor en la avenida Ortega y Gasset, como reportaron ciudadanos que seguían el desplazamiento del vehículo.
El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público junto con el vehículo recuperado para los fines legales correspondientes.