¿Hubo un sismo de magnitud 4.7 en Santo Domingo? El Sismológico de la UASD no lo registró

El Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) informó a Diario Libre que no tiene registros que confirmen la ocurrencia de un sismo de magnitud 4.7 en Santo Domingo el 1 de agosto de 2026 o cualquier otro que pudiera ser sentido por seres humanos, como aseguraban publicaciones que circularon el sábado en redes sociales.

La información, que se hizo tendencia durante la jornada, atribuía al supuesto movimiento telúrico una magnitud de 4.7. Sin embargo, el organismo explicó que los datos de la Red Sísmica Nacional no respaldan esa versión.

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Eventos sísmicos registrados

De acuerdo con el Centro Nacional de Sismología, el 1 de agosto fueron registrados cuatro eventos sísmicos de magnitudes 2.6, 3.2, 2.6 y 2.8, respectivamente, ninguno de ellos de 4.7.

La institución reiteró que no existe evidencia técnica que confirme el sismo difundido y recordó que todos los movimientos detectados por la red de monitoreo son registrados y publicados conforme a los datos obtenidos por sus estaciones sísmicas.

Recomendaciones a la población

Ante la circulación de informaciones no verificadas, el organismo recomendó a la población consultar las fuentes oficiales antes de compartir reportes sobre actividad sísmica, a fin de evitar la propagación de información incorrecta.