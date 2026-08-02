Alcalde de Santiago atribuye intento de hackeo al Ayuntamiento a llamada fraudulenta

Ulises Rodríguez asegura que los controles internos permitieron detectar la maniobra a tiempo, bloquear las operaciones y recuperar los RD$5 millones comprometidos. ( DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ )

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, aseguró que el intento de fraude electrónico contra las cuentas del Ayuntamiento se inició mediante una llamada en la que los delincuentes simularon ser representantes de la entidad bancaria, una modalidad que, según dijo, fue detectada oportunamente por el personal financiero del cabildo, evitando que la estafa se consumara.

Rodríguez explicó que la empleada responsable del manejo de las cuentas identificó que se trataba de una maniobra fraudulenta y contactó de inmediato al oficial del banco, lo que permitió bloquear las operaciones antes de que los responsables pudieran disponer definitivamente de los fondos.

"Lo primero que hago es reconocer el cuidado y la atención con que se actuó. Se detectó inmediatamente y por eso dio tiempo a que, antes de hacer la operación en el banco, se lograra apresar a la persona en ese mismo momento y reintegrar el dinero a la cuenta", expresó.

Al ser consultado sobre los controles internos del Ayuntamiento, el alcalde explicó que la institución mantiene un seguimiento permanente de las cuentas bancarias mediante personal con experiencia en el manejo financiero y tecnológico, encargado de vigilar las transferencias y mantener comunicación directa con el oficial de la entidad bancaria que administra las cuentas del cabildo.

Medidas anunciadas

Según indicó, ese protocolo permitió identificar de inmediato la operación irregular, comprobar que la llamada no provenía realmente del banco y ordenar el bloqueo inmediato de las cuentas comprometidas.

"La persona que tenemos allá tiene bastante experiencia, se dio cuenta de inmediato y llamó al oficial encargado. Por el seguimiento especial que se les da a las transferencias y al manejo de las cuentas fue que se pudo actuar al instante", sostuvo.

El ejecutivo municipal indicó que, una vez detectado el fraude, el Ayuntamiento activó el protocolo legal correspondiente a través de su Dirección Jurídica, encabezada por la abogada Reina Ricardo, dependencia que da seguimiento al proceso judicial.

Asimismo, sostuvo que hasta el momento las investigaciones no han arrojado evidencias de participación de empleados de la institución.

"No tenemos ningún caso vinculado con asuntos internos. Totalmente fue un hackeo de correos, intentos que se dieron de bloquear correos y eso", afirmó.

Situación actual

El alcalde explicó que los responsables utilizaron una modalidad de engaño en la que se hicieron pasar por personal del banco, ofreciendo supuestos servicios relacionados con las cuentas institucionales.

"Generalmente llaman a la Alcaldía para ofrecer un servicio del banco. Ofrecen un servicio simulado igual, tal cual lo ofrece el banco. La persona que tenemos allá tiene bastante experiencia, se dio cuenta de inmediato y llamó al oficial encargado. Ahí se cerró la operación y por eso se pudo actuar a tiempo", manifestó.

Rodríguez agregó que este tipo de estafadores utilizan números telefónicos que aparentan pertenecer a entidades financieras e incluso reproducen música institucional para hacer creer a las víctimas que realmente están siendo atendidas por el banco, mientras buscan obtener información que les permita acceder a sus cuentas.

El alcalde recordó que el intento de fraude involucró alrededor de RD$5 millones, recursos que, según afirmó, fueron reintegrados a las cuentas del cabildo gracias a la rápida intervención del personal financiero y de la entidad bancaria.

"Por el seguimiento especial que se les da a las transferencias y al manejo de las cuentas, el bloqueo fue al instante. Por eso las personas fueron apresadas en una oficina de una entidad bancaria fuera de Santiago", indicó.

Rodríguez reiteró que el caso continúa bajo investigación del Ministerio Público y la Policía Nacional para determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados, al señalar que estas redes delictivas suelen utilizar cuentas de terceros para movilizar los fondos obtenidos mediante fraude.

El expediente se encuentra actualmente en los tribunales.

Tres personas permanecen bajo medidas de coerción por su presunta vinculación con el caso, mientras una cuarta continúa prófuga.

La revisión de las medidas será conocida el próximo jueves por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago.

Finalmente, el alcalde hizo un llamado a la población a mantenerse alerta ante el incremento de las estafas electrónicas, al revelar que él mismo también ha sido objeto de intentos de fraude en sus cuentas personales.

"A mí también me pasó en lo privado. Me llamaron diciendo que eran del banco para pedirme información. Yo no di ningún dato porque inmediatamente entendí que era un engaño", expresó, al exhortar a los ciudadanos a no suministrar información confidencial por teléfono y verificar siempre cualquier gestión directamente con su entidad financiera.