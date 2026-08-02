Reclaman justicia frente a cuartel de Paraíso por muerte de ciudadano español

Yajaira Ortiz, esposa del fallecido, expresó su inconformidad con el proceder de las autoridades y solicitó la remoción de la dotación del DICRIM en la comunidad. ( FUENTE EXTERNA )

Decenas de personas se manifestaron este domingo en el municipio de Paraíso, Barahona, para exigir justicia por la muerte del ciudadano español Pedro Perdomo Perdomo, ocurrida el pasado jueves durante un allanamiento realizado por agentes de la Policía Nacional y el Ministerio Público en su residencia.

La marcha, inició a las once de la mañana frente al ayuntamiento y recorrió varias calles hasta llegar al destacamento policial, estuvo acompañada por un amplio dispositivo de seguridad. Familiares y manifestantes calificaron el operativo de arbitrario y abusivo, y reclamaron una investigación sobre la actuación policial.

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Reacción de la familia

Yajaira Ortiz, esposa del fallecido, expresó su inconformidad con el proceder de las autoridades y solicitó la remoción de la dotación del DICRIM en la comunidad. También denunció la supuesta desaparición de 158,000 pesos y 600 euros durante el allanamiento.

El operativo policial, realizado en varios municipios costeros de Barahona en busca de armas de fuego y sustancias ilícitas, dejó siete personas detenidas y permitió el decomiso de armas y otras evidencias, además del apresamiento de individuos con asuntos pendientes con la justicia.

El fallecimiento de Pedro Perdomo

Un ciudadano español murió la mañana del jueves después de un allanamiento ejecutado por fiscales y agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en una vivienda del municipio de Paraíso, Barahona, en un caso sobre el cual la familia y el Ministerio Público ofrecen versiones distintas.

El fallecido fue identificado como Pedro Perdomo, conocido como "Susu", quien se encontraba descansando en la residencia ubicada en la calle Arzobispo Noel cuando comenzó el operativo, alrededor de las 5:00 de la mañana.

Sus familiares sostienen que la irrupción de decenas de agentes le provocó una alteración de la presión arterial y que su condición empeoró luego de percatarse de que no encontraba 600 euros que guardaba en una cartera.

Según esta versión, Perdomo se desmayó dentro de la vivienda y posteriormente fue trasladado por una ambulancia del Sistema 9-1-1 a un centro de salud de Barahona, donde fue declarado muerto.

El procurador fiscal de Barahona, Wellington Matos, aseguró, en cambio, que el extranjero comenzó a sentirse mal cuando el allanamiento había concluido y los agentes se disponían a retirarse.