Migración gradúa 162 nuevos Agentes de Reacción Rápida para reforzar operativos

La graduación de Migración fue en Santiago. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

La Dirección General de Migración (DGM) graduó este domingo en Santiago a 162 nuevos integrantes de la IV Promoción de Agentes de Reacción Rápida (ARR) 2026 para Interdicción Migratoria, durante un acto encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en Santiago.

Los nuevos agentes fueron formados para integrarse a las labores de interdicción migratoria en distintas provincias del Cibao, tras completar un proceso de capacitación de aproximadamente tres meses en legislación migratoria, derechos humanos, procedimientos operativos, preparación física, ética profesional y trabajo interinstitucional.

Durante la ceremonia, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, informó que con esta promoción la institución alcanza 1,187 agentes y auxiliares migratorios, de los cuales 1,071 están asignados a operaciones de interdicción migratoria y 116 a labores de inteligencia.

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"A partir de esta semana comenzarán a ejecutar operaciones de interdicción, cumpliendo siempre con el debido proceso y garantizando el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas", expresó Lee Ballester.

El funcionario indicó que los graduandos proceden de las provincias Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Samaná, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Montecristi, Dajabón y Santiago.

Lee Ballester también aseguró que la Dirección General de Migración ha fortalecido su capacidad operativa desde el inicio de la actual gestión.

"Con esta promoción llegamos ya a 1,187. Este modelo de reclutamiento, selección, entrenamiento y evaluación no existía y hoy se hace visible a través de estas graduaciones", afirmó.

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Cantidad de deportados

Durante su intervención, informó que la institución ha deportado más de 700 mil extranjeros mediante operativos realizados en distintos puntos del país.

Según explicó, estos procesos se ejecutan conforme a la Ley General de Migración, con registro biométrico y entrega formal de las personas a las autoridades de su país de origen.

Por su parte, el coronel del Ejército de República Dominicana Freddy Antonio Marte Acosta, coordinador militar de la Dirección General de Migración y director de la Escuela de Formación, exhortó a los graduandos a ejercer sus funciones con apego a la ley.

"Actúen siempre con honestidad y respeto. Rechacen toda forma de corrupción, abuso de autoridad o conducta que comprometa su honor y el prestigio de la Dirección General de Migración", manifestó.

La toma de juramento de los nuevos agentes fue realizada por la vicepresidenta Raquel Peña, quien además recibió un reconocimiento en representación del presidente Luis Abinader, otorgado por la Dirección General de Migración.

Al agradecer la distinción, Peña expresó: "Lo recibo en nombre del presidente Luis Abinader con el compromiso de que todavía tenemos que seguir avanzando en temas migratorios y seguir apoyando con más recursos y formación para fortalecer la gestión migratoria y proteger nuestra patria".

En representación de los graduandos habló Luis Eduardo Torres Ávila, quien destacó el proceso de preparación recibido y llamó a sus compañeros a desempeñar sus funciones con integridad.

"El uniforme que portaremos representa la autoridad del Estado, el esfuerzo de nuestras familias y la confianza de nuestra institución; debemos honrarlo con una conducta intachable", expresó.