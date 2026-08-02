Migración dice que cambió la formación de sus agentes y hoy deporta a más inmigrantes

El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, afirmó que la institución transformó el proceso de reclutamiento, selección y formación de sus agentes, con el propósito de fortalecer las capacidades operativas y garantizar que las labores de control migratorio se desarrollen con apego al debido proceso y al respeto de los derechos humanos.

Al encabezar la graduación de 162 nuevos agentes migratorios, Lee Ballester explicó que el nuevo modelo incorpora requisitos y evaluaciones más rigurosas para el ingreso a la institución, entre ellas la verificación de información personal, certificaciones académicas, depuración de antecedentes, pruebas físicas, psicológicas, clínicas y psicométricas.

El funcionario indicó que, una vez superada esa etapa, los aspirantes son entrevistados por los directores de Recursos Humanos, Inteligencia, Control Migratorio y la Coordinación Militar, quienes evalúan su nivel intelectual, integridad, conducta y capacidad para desempeñar las funciones asignadas.

Asimismo, señaló que el programa de entrenamiento fue rediseñado para fortalecer la preparación física de los agentes y capacitarlos en la aplicación de los protocolos operacionales, con énfasis en el cumplimiento del debido proceso y el respeto a la dignidad de las personas durante las intervenciones migratorias.

Lee Ballester explicó que estos cambios forman parte de la reestructuración de la Dirección General de Migración impulsada por el Gobierno para reforzar las capacidades de la institución.

Como resultado de ese proceso, informó que el cuerpo de agentes dedicados al control migratorio pasó de 235 efectivos cuando asumió la dirección de la entidad, en octubre de 2024, a 1,272 en la actualidad, mientras que la institución cuenta con un total de 1,388 servidores, incluidos agentes asignados a labores de inteligencia, investigaciones y apoyo jurídico.

Afirma ha deportado más de 700 mil extranjeros

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/whatsapp-image-2026-08-02-at-55922-pm1-8005b6aa.jpeg Lee Ballester, director de Migración, y la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, entregan su certificado a un graduando. (FUENTE EXTERNA)

El director de Migración también informó que, durante los últimos 22 meses, la institución ha deportado a 704,142 extranjeros en condición migratoria irregular, cifra que atribuyó al fortalecimiento de las operaciones, la incorporación de nuevo personal y la asignación de mayores recursos para las labores de control.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la cuarta graduación de agentes migratorios, integrada por 162 jóvenes que serán destinados a las provincias de Santiago, Monseñor Nouel, La Vega, Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Samaná, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Valverde, Montecristi y Dajabón.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/whatsapp-image-2026-08-02-at-55923-pm2-0595445d.jpeg Acto de graduación. (FUENTE EXTERNA)