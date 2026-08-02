Gobiernos de República Dominicana y Venezuela anuncian reanudación de servicios consulares

La decisión quedó plasmada en un comunicado conjunto, fechado este 2 de agosto de 2026, en el que ambos países informan que trabajarán sobre una hoja de ruta acordada mutuamente para restablecer de manera progresiva los vínculos oficiales. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO. )

Los gobiernos de la República Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela anunciaron este domingo el inicio de un proceso de normalización gradual de sus relaciones diplomáticas y consulares, tras un diálogo sostenido entre ambas partes.

La decisión quedó plasmada en un comunicado conjunto, fechado este 2 de agosto de 2026, en el que ambos países informan que trabajarán sobre una hoja de ruta acordada mutuamente para restablecer de manera progresiva los vínculos oficiales.

Según el documento, la primera etapa estará enfocada en adoptar las medidas necesarias para reabrir los servicios consulares, una demanda de miles de ciudadanos dominicanos y venezolanos que se han visto afectados por la suspensión de estos servicios.

Posteriormente, y conforme al cronograma que acuerden ambos gobiernos, el proceso avanzará hacia la normalización plena de las relaciones diplomáticas.

El comunicado no precisa fechas ni detalla el contenido de la hoja de ruta, pero señala que todas las acciones serán desarrolladas de común acuerdo entre las partes.

Contexto de las relaciones

Las relaciones entre Santo Domingo y Caracas se deterioraron tras las elecciones presidenciales venezolanas de 2024, cuando el Gobierno dominicano cuestionó la falta de transparencia del proceso electoral y desconoció los resultados anunciados por las autoridades venezolanas. Ello derivó en el retiro del personal diplomático y la interrupción de los servicios consulares.

Implicaciones del anuncio

El anuncio representa el primer paso formal hacia el restablecimiento de los canales institucionales entre ambos países y abre la posibilidad de una reactivación gradual de la cooperación bilateral, comenzando por la atención consular a sus nacionales.