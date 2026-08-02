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muere policía de NY tras cirugía estética en RD
muere policía de NY tras cirugía estética en RD

Una policía de Nueva York muere en RD tras viajar para someterse a una cirugía estética

Rebecca DePaula, de 31 años, estaba casada y tenía tres hijos

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    Una policía de Nueva York muere en RD tras viajar para someterse a una cirugía estética
    Rebecca DePaula. (FUENTE EXTERNA)

    La oficial de la Policía de Nueva York (NYPD) Rebecca DePaula, de 31 años y de origen dominicano, falleció la madrugada del domingo en una clínica del Distrito Nacional tras someterse a una cirugía estética para retirarse implantes mamarios, según informaron sus familiares.

    De acuerdo con un reporte del noticiero SIN, DePaula había llegado a la República Dominicana hacía aproximadamente una semana para realizarse el procedimiento quirúrgico en un centro de salud ubicado en las inmediaciones del Palacio Nacional.

    Padres quieren una investigación

    Sus familiares sostienen que, luego de la intervención, presentó complicaciones de salud y que los médicos les informaron que padecía una severa diarrea por una supuesta bacteria que adquirió. Los parientes solicitaron que las autoridades investiguen las circunstancias del fallecimiento y determinen si existió alguna negligencia o mala práctica médica.

    • Los restos de la oficial permanecían en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), desde donde serían trasladados a Estados Unidos.

    compañeros de NY lamentan su muerte

    La muerte de DePaula provocó reacciones entre sus compañeros de servicio en Nueva York. La Organización de Oficiales Dominicanos de Nueva York (NYDO, por sus siglas en inglés) expresó su pesar mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

    "Con profundo pesar compartimos la noticia del fallecimiento de la miembro de NYDO, la oficial de policía Rebecca DePaula", indicó la entidad, que también pidió oraciones por sus familiares y destacó su vocación de servicio.

    Además de servir como oficial de la Policía de Nueva York, DePaula era pastora cristiana junto a su esposo y dedicaba parte de su tiempo al trabajo comunitario. Le sobreviven tres hijos menores.

    Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente la causa del fallecimiento ni los resultados de las investigaciones sobre el caso.

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