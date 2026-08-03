Auditoría al proyecto del Monorriel de SD detecta inconsistencias

El Gobierno planea construir el Monorriel de Santo Domingo, con una inversión aproximada de 900 millones de dólares y un tiempo de ejecución de 48 meses.

Una auditoría independiente sobre el expediente del proyecto del Monorriel de Santo Domingo concluyó que existen inconsistencias técnicas, documentales, financieras y metodológicas, que ameritan una investigación para determinar si hubo errores, sesgo o una posible manipulación en la justificación del proyecto.

El informe fue realizado por el consultor en Economía del Transporte y Contratación de Infraestructuras, Carlos Bonnelly Ginebra. El análisis se elaboró a partir de documentos sobre el procedimiento de contratación FITRAM-CCC-LP-2025-0001 y la identificación del proyecto dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que entregó el Ministerio de Hacienda y Economía al secretario de Obras Públicas del partido Fuerza del Pueblo, Mariano Germán.

La auditoría evaluó la planificación, contratación, selección tecnológica y el análisis financiero del proyecto, que el Gobierno prevé construir con una inversión aproximada de 900 millones de dólares y un tiempo de ejecución de 48 meses. En su primera fase, el monorriel beneficiaría a más de un millón de personas entre Santo Domingo Este y el Distrito Nacional.

Hallazgos de la auditoría

Entre los principales hallazgos, la auditoría sostiene que, aunque el proyecto cuenta con estudios y actos administrativos, presenta deficiencias graves y reiteradas de madurez, oportunidad, coherencia, comparabilidad y trazabilidad.

El expediente no ofrece una cadena verificable que sustente la selección tecnológica, la contratación, la rentabilidad socioeconómica ni la sostenibilidad financiera, según la inspección.

De acuerdo al documento, la cronología del proceso tiene inconsistencias. Cuestiona que actuaciones esenciales de la contratación se realizaron entre agosto y septiembre de 2025, mientras que la solicitud de admisión al SNIP figura en noviembre de ese año y el código fue asignado en marzo de 2026, una secuencia que genera una apariencia fundada de regularización ex post.

Evaluación técnica y financiera

En el aspecto técnico, afirma que la matriz multicriterio utilizada para seleccionar la tecnología del proyecto no reproduce los resultados obtenidos al aplicar las puntuaciones y ponderaciones visibles. A juicio de los auditores, "La anomalía es compatible con error, fórmula oculta, ajuste ad hoc o manipulación".

El informe también concluye que la frecuencia de 90 segundos entre trenes utilizada para calcular la capacidad del monorriel es incompatible con las 17 unidades presupuestadas. Según la reconstrucción realizada, el intervalo mínimo entre trenes sería de aproximadamente 151 segundos, lo que reduciría la capacidad de transporte estimada oficialmente.

En el plano económico, la auditoría sostiene que los indicadores de rentabilidad publicados no pueden reproducirse con la información disponible y señala omisiones relacionadas con costos de mantenimiento, subsidios, reposiciones, impacto fiscal y estructura de financiamiento, por lo que considera que el modelo financiero no acredita adecuadamente la sostenibilidad del proyecto.

Conclusiones del análisis Como conclusión, el informe afirma que los hallazgos evidencian un patrón de formalización tardía, resultados irreproducibles y modelos técnicos y financieros incompletos. Aunque no atribuye intención ni responsabilidades individuales, entiende que existe base objetiva suficiente para que las autoridades competentes realicen una investigación forense antes de consolidar decisiones irreversibles sobre el proyecto.