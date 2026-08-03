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incendio camioneta autopista Duarte
incendio camioneta autopista Duarte

Camioneta se incendia cerca de la estación del Metro del kilómetro 9

El incendio ocurrió mientras el vehículo estaba estacionado

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    Camioneta se incendia cerca de la estación del Metro del kilómetro 9
    Vehículo incendiado. (FUENTE EXTERNA)

    Una camioneta se incendió la tarde de este lunes en las inmediaciones del kilómetro 9 de la autopista Duarte, frente a la estación del Metro María Montez.

    El vehículo fue consumido por las llamas mientras estaba estacionado, lo que obligó a reducir el flujo vehicular y generó una fuerte congestión en ambos sentidos de la vía.

    Agentes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) acudieron al lugar y lograron sofocar el incendio, evitando que el fuego se propagara a otros vehículos o causara mayores daños.

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    Se desconocen las causas del fuego en el vehículo.

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