Camioneta se incendia cerca de la estación del Metro del kilómetro 9

Una camioneta se incendió la tarde de este lunes en las inmediaciones del kilómetro 9 de la autopista Duarte, frente a la estación del Metro María Montez.

El vehículo fue consumido por las llamas mientras estaba estacionado, lo que obligó a reducir el flujo vehicular y generó una fuerte congestión en ambos sentidos de la vía.

Agentes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) acudieron al lugar y lograron sofocar el incendio, evitando que el fuego se propagara a otros vehículos o causara mayores daños.

Se desconocen las causas del fuego en el vehículo.