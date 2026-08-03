INDRHI asegura suministro de agua a productores y anuncia avances en la presa Don Miguel

Mientras el sol comienza a endurecer nuevamente los terrenos agrícolas de la zona fronteriza y las lluvias se hacen cada vez más escasas, el canal La Vigía empieza a cumplir una de sus pruebas más importantes: garantizar agua para que cientos de productores puedan mantener con vida sus cultivos.

Juan Carlos Nova, representante del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), informó que el canal se encuentra operando conforme a lo previsto luego de la inversión realizada para su rehabilitación y la instalación de un moderno sistema de bombeo.

El mecanismo fue diseñado para responder durante los períodos críticos de sequía, cuando disminuye el caudal disponible y la incertidumbre vuelve a golpear a los agricultores que dependen del agua para sostener sus cosechas y el sustento de sus familias.

Durante las últimas semanas no había sido necesario mantener las bombas encendidas de manera permanente, debido a que las precipitaciones se comportaron favorablemente. Sin embargo, las autoridades reconocieron que ya comienza a sentirse un estiaje más pronunciado, por lo que el sistema de bombeo ha empezado a funcionar con mayor regularidad.

"Está operando exactamente como se había previsto", explicó un representante de la institución, quien aseguró que el suministro de agua para la producción agrícola se encuentra garantizado.

Intervienen desembocadura del río Dajabón

De manera paralela, el INDRHI mantiene los trabajos de limpieza y mantenimiento del canal, así como la intervención de un tramo del río Dajabón o Masacre, próximo a su desembocadura en la laguna Saladillo.

En la zona trabajan desde hace varias semanas varias excavadoras y un bulldozer para recuperar el cauce del río y permitir que sus crecidas lleguen de manera ordenada hasta la laguna.

Las autoridades explicaron que esta intervención busca evitar inundaciones y reducir posibles daños en terrenos productivos y comunidades cercanas, entre ellas Carbonera.

Los trabajos, según se informó, cuentan con la autorización correspondiente del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El INDRHI sostuvo que estas acciones forman parte del acompañamiento prometido a los productores dominicanos luego de las tensiones surgidas por la construcción de un canal del lado haitiano para tomar agua del río Masacre.

La institución aseguró que su presencia en la zona fronteriza no responde únicamente a una situación coyuntural, sino a un programa dirigido a garantizar el agua necesaria para la producción nacional.

La presa continúa esperando recursos

Pese al funcionamiento del canal La Vigía, los productores consideran que la solución definitiva al problema del agua sigue siendo la construcción de la presa de Don Miguel, una obra reclamada durante años por agricultores y comunidades de Dajabón.

De acuerdo con el INDRHI, el proyecto ya fue estudiado completamente, cuenta con un diseño básico y dispone de los permisos necesarios para iniciar el proceso de contratación.

Sin embargo, todavía falta que el equipo económico del Gobierno realice los ajustes presupuestarios y garantice los recursos necesarios para comenzar su construcción.

"Todas las tareas técnicas que eran necesarias para que el proyecto entrara en una senda de ejecución ya fueron realizadas", indicó el representante del organismo.

La institución espera que durante los próximos meses se produzcan avances y que en el presupuesto del próximo año puedan incluirse las partidas económicas necesarias para iniciar la obra.

Mientras esa decisión llega, los agricultores continúan mirando el nivel del río, el cielo y las bombas del canal La Vigía. Para ellos, el acceso al agua no representa solamente la posibilidad de sembrar: significa proteger sus inversiones, conservar sus empleos y mantener el sustento de cientos de familias de la frontera.