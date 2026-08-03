Fortalecimiento de vocerías: jóvenes líderes capacitados para prevenir violencia

La capacitación forma parte del proyecto Articulación para la Dignidad y la Libertad, ejecutado por el Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM), la Oficina para el Desarrollo de la Mujer y Profamilia, con el respaldo de la Unión Europea. ( IMAGEN ILUSTRATIVA GENERADA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL. )

Más de 30 jóvenes líderes comunitarios de las provincias Santiago, Hermanas Mirabal y Duarte participaron en el taller 'Fortalecimiento de Vocerías para la Incidencia Comunitaria', orientado a desarrollar habilidades de comunicación para cuestionar las narrativas sociales que normalizan la violencia por razones de género.

La capacitación forma parte del proyecto Articulación para la Dignidad y la Libertad, ejecutado por el Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM), la Oficina para el Desarrollo de la Mujer y Profamilia, con el respaldo de la Unión Europea.

El taller fue impartido por la consultora en comunicación estratégica, marketing social y género Ingerny Polanco, quien explicó que la iniciativa busca preparar a los participantes para ejercer un papel activo dentro de sus comunidades.

Según indicó, la formación promueve el uso de los medios de comunicación, las redes sociales y otros espacios de interacción como herramientas para difundir mensajes que ayuden a prevenir la violencia.

"Con esta capacitación buscamos potenciar las habilidades comunicativas de la gente joven para que pueda convertirse en agente de cambio en sus territorios, utilizando la vocería como una herramienta estratégica para desmontar los imaginarios sociales que normalizan la violencia", expresó Polanco.

La especialista sostuvo que conocer la problemática no es suficiente cuando las personas carecen de herramientas para comunicarla de manera efectiva en los espacios donde se construyen y reproducen las percepciones sociales.

Durante la capacitación se abordaron aspectos como la claridad de los mensajes, su adaptación a diferentes públicos, la capacidad para responder a cuestionamientos y la construcción de una comunicación cercana y efectiva.

Objetivos del taller

La actividad se inscribe dentro de las acciones de comunicación para el cambio social desarrolladas por el proyecto, que procura fortalecer el liderazgo juvenil y promover estrategias comunitarias para prevenir la violencia contra las mujeres.

Las organizaciones responsables señalaron que estas iniciativas buscan generar procesos de reflexión, diálogo y acción colectiva, así como contribuir a la construcción de relaciones basadas en la igualdad, la dignidad y el respeto.