Autoridades retienen más de 213 mil galones de combustible y decomisan 46 millones de mercancías

Las autoridades han retenido más de 213 mil galones de combustible por diversas irregularidades y decomisado 46 millones de unidades de mercancías durante operativos realizados en los primeros siete meses de este año informó este lunes el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (Micm).

Dijo que las intervenciones se llevaron a cabo en coordinación con el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/03/whatsapp-image-2026-08-03-at-164930-1-042b59c4.jpeg Titular del Micm, Yayo Sanz Lovatón. (FUENTE EXTERNA)

De acuerdo con una nota de prensa del ministerio, hasta julio fueron retenidos 213,355 galones de combustible por trasiego, comercialización y almacenamiento irregular. Además, fueron incautados medicamentos, cigarrillos, estimulantes sexuales y otros productos tras detectarse diversas irregularidades.

La institución indicó que, en materia de control de combustibles, el Ceccom realizó más de 5,200 patrullajes, lo que permitió inspeccionar alrededor de 4,000 unidades de transporte.

Asimismo, señaló que el organismo efectuó 5,243 supervisiones, que dieron lugar a la intervención de 668 comercios en todo el territorio nacional.

De igual forma, destacó que estos operativos, desplegados de manera continua en puertos, pasos fronterizos, arterias comerciales y rutas del país, dieron como resultado 84 allanamientos judiciales, la retención de 73 vehículos y la detención de 59 personas para fines de investigación.

El titular del Micm, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, afirmó que estas acciones responden al compromiso de proteger la salud de la población, fortalecer la recaudación fiscal del Estado y combatir la competencia desleal en la República Dominicana.

Acciones institucionales

"Aunque estos son buenos resultados, la proyección para el resto del año es seguir consolidando el sistema interinstitucional", expresó.

El director del Ceccom , general de brigada Orlando Jerez Espaillat, ERD, explicó que los resultados obtenidos durante los primeros siete meses del año responden al cumplimiento riguroso de la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados, la Ley 112-00 de Hidrocarburos y la Ley General de Salud (42-01).

Las autoridades aseguraron que el fortalecimiento de estos operativos ha permitido reforzar el control de la cadena de distribución de mercancías y combustibles en lo que va de año.

Como parte de la Mesa Interinstitucional contra el Comercio Ilícito, se han ejecutado 73 acciones conjuntas con la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), el Ejército de República Dominicana (ERD), la Armada de República Dominicana (ARD), el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y el Ministerio Público.

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