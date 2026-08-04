Central Romana lamenta el fallecimiento de Alfonso "Alfy" Fanjul, histórico líder de la empresa

Central Romana Corporation lamentó este martes el fallecimiento de Alfonso "Alfy" Fanjul, copropietario y durante décadas presidente de la empresa, a quien definió como un líder cuya visión y trayectoria dejaron una huella "indeleble" en la historia de la organización.

Mediante un comunicado, la corporación destacó que con su muerte desaparece uno de los empresarios más determinantes de su historia, cuya visión estratégica y compromiso con la excelencia marcaron el crecimiento de Central Romana y contribuyeron al fortalecimiento del sector agroindustrial de la República Dominicana y la región.

Legado y liderazgo

La empresa afirmó que el legado de Fanjul permanecerá en las instituciones que ayudó a consolidar, así como en el liderazgo que ejerció durante décadas al frente de la organización.

La Junta de Directores expresó sus condolencias a su esposa, hijos, nietos, hermanos y demás familiares, y extendió su solidaridad a los miles de colaboradores de la compañía, quienes —señaló— despiden a un dirigente cuya integridad, vocación de servicio y compromiso dejaron una huella perdurable en la empresa.

Transformación empresarial

Nacido en Cuba, Alfonso Fanjul pertenecía a una familia de larga tradición en la industria azucarera. Tras establecerse en Estados Unidos, lideró junto a su hermano José "Pepe" Fanjul la consolidación de uno de los mayores grupos azucareros del mundo, con operaciones agrícolas, industriales y de refinación de azúcar en Norteamérica y el Caribe.

Desde 1984, ambos encabezaron la transformación de Central Romana mediante un proceso de expansión, modernización y diversificación que fortaleció el liderazgo de la empresa como principal productor de azúcar de la República Dominicana y una de las corporaciones privadas más relevantes de la región.

Durante más de cuatro décadas al frente de la compañía, Fanjul impulsó inversiones en turismo, marinas, desarrollo inmobiliario, zonas francas, infraestructura aeroportuaria y portuaria, servicios de salud y otras actividades productivas, manteniendo como ejes la generación de empleos, la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo de las comunidades donde opera Central Romana.