Entregan ayudas económicas a comerciantes afectados por ampliación de avenida Los Beisbolistas

El director de Propeep, Robert Polanco y la directora de Gestión Presidencial, Digna Reynoso, junto a una beneciaria. ( FOTO CEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (PROPEEP) )

La Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) y el Consejo Nacional de Gestión Presidencial informaron que fueron entregadas este martes las ayudas económicas a unos 75 comerciantes de Manoguayabo, en el municipio Santo Domingo Oeste, afectados por el proceso de ampliación de la avenida Los Beisbolistas, en esa demarcación.

El apoyo económico se entregó durante una actividad, encabezada por el director de Propeep, Robert Polanco, quien destacó que con esa entrega el Gobierno cumple la palabra empeñada con los comerciantes, lo que reafirma su compromiso con los sectores más vulnerables.

Compensación anunciada

La iniciativa responde al compromiso asumido por el presidente Luis Abinader, luego de sostener un encuentro con los comerciantes impactados por los trabajos de construcción, que afectaron temporalmente sus actividades económicas, de acuerdo a una nota de prensa de la institución.

El funcionario explicó que la compensación forma parte de una política de acompañamiento social orientada a mitigar los efectos de las obras de desarrollo.

Polanco indicó que la entrega se realiza de forma personalizada, con el acompañamiento de la Tesorería Nacional y la Contraloría General de la República, como garantes de la transparencia del proceso, y resaltó la sensibilidad del presidente ante las necesidades de la población.

"Cada entrega se realizará de manera individual, conforme al listado aprobado por la Presidencia de la República y con los montos previamente autorizados", precisó Polanco.

Reacciones de los comerciantes

De su lado, Digna Reynoso, directora de Gestión Presidencial, recordó que el proceso inició con un levantamiento detallado de los afectados, instruido por el mandatario, para garantizar que la ayuda llegara de manera justa y transparente a cada beneficiario.

Conforme a la nota de prensa, el presidente de la Asociación de Comerciantes de Manoguayabo, Carlos Noel Méndez, valoró el cumplimiento del compromiso asumido por el mandatario, tras destacar que el apoyo recibido les permitirá retomar sus actividades con mayor estabilidad.

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