Detienen en San José de Ocoa a un dominicano que transportaba cuatro haitianos indocumentados

Sede principal de la Dirección General de Migración. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

Agentes de la Dirección General de Migración (DGM), asignados a la Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial Los Pilones, detuvieron a un ciudadano dominicano que transportaba a cuatro nacionales haitianos en condición migratoria irregular, entre ellos un menor de edad, durante un operativo realizado en el sector Las Mayitas, en el Cruce de Ocoa.

La intervención se produjo tras recibir una información del departamento de inteligencia de la DGM, que alertaba sobre el cruce de cuatro nacionales haitianos indocumentados por el río próximo a la comunidad de Las Mayitas, donde un vehículo los esperaba para trasladarlos.

Como resultado del seguimiento, los agentes interceptaron un automóvil Nissan Sentra, color rojo, año 2019, conducido por el dominicano Rufino Antonio González Martínez.

Los extranjeros fueron trasladados al centro de procesamiento en Los Pilones, Azua, para iniciar el proceso de deportación conforme a lo establecido en la Ley General de Migración. González Martínez fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Cifras nacionales

A nivel nacional, la DGM reportó este lunes 3 de agosto, la detención de 946 extranjeros en condición migratoria irregular y deportación de 907 indocumentados, quienes retomaron a su país de origen a través de los puntos de control fronterizo de Dajabón (355), Elías Piña (281), Jimaní (204) y Pedernales (67).

De ese total, 771 fueron aprehendidos directamente por los agentes de la DGM y 175 fueron entregados por otras instituciones de seguridad y defensa del Estado; 109 por el Ejército de República Dominicana (ERD), 62 por la Policía Nacional y 4 por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) del Ministerio de Defensa.

Las operaciones de interdicción fueron ejecutadas en Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega, Hermanas Mirabal, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Dajabón, Elías Piña, San Juan, Pedernales, Jimaní, Barahona, Bahoruco, Azua, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez y María Trinidad Sánchez.

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