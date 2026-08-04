Fallece Alfonso "Alfy" Fanjul, figura clave en la expansión de Central Romana

Falleció a los 89 años Alfonso "Alfy" Fanjul, copropietario y durante años presidente de Central Romana Corporation. El empresario murió el 3 de agosto en Cleveland, Ohio (Estados Unidos), donde recibía atenciones médicas.

Fanjul, nacido en Cuba en 1937 y residente en Palm Beach, Florida, formó parte de la generación de empresarios que encabezó la expansión de los negocios familiares en Estados Unidos y la República Dominicana, principalmente en los sectores azucarero, turístico e inmobiliario.

Su trayectoria en República Dominicana estuvo estrechamente vinculada con Central Romana Corporation. En 1984, Alfonso y su hermano José "Pepe" Fanjul se convirtieron en accionistas mayoritarios de la empresa junto con los socios locales Ramón Menéndez, Carlos Morales Troncoso y Eduardo Martínez Lima. Alfonso Fanjul asumió entonces la presidencia del grupo.

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Durante las cuatro décadas siguientes, Central Romana amplió sus actividades más allá del cultivo de caña y la fabricación de azúcar, con inversiones en turismo, bienes raíces, zonas francas, ganadería, procesamiento de alimentos, materiales de construcción y servicios aeroportuarios y portuarios.

En septiembre de 2024, el Consejo de Directores designó a José Fanjul Jr. como presidente de Central Romana, mientras Alfonso Fanjul y José "Pepe" Fanjul permanecieron como copresidentes del Consejo de Directores y codirectores ejecutivos de la compañía.

Empresa clave en la producción azucarera

Central Romana inició sus operaciones en 1912 y mantiene como actividad principal la siembra de caña y la producción de azúcar. La compañía se define como uno de los principales empleadores privados del país y ha concentrado gran parte de sus operaciones en la provincia La Romana y otras provincias de la región Este de República Dominicana.

Entre los proyectos desarrollados por el grupo se encuentran Casa de Campo Resort & Villas, el Aeropuerto Internacional de La Romana, la terminal de cruceros, la Marina Casa de Campo y el primer parque de zonas francas para exportación instalado en la República Dominicana.

La empresa también participa en la producción ganadera, la elaboración de productos cárnicos y lácteos, la fabricación de materiales de construcción y la operación de instalaciones médicas.

En la zafra 2024-2025, Central Romana reportó una producción de 306,904 toneladas cortas de azúcar, luego de procesar más de 3.2 millones de toneladas cortas de caña. La producción de azúcar refino superó las 180,000 toneladas, un incremento de 14 % respecto al período anterior.

Al finalizar esa zafra, la compañía informó el pago de RD$1,075 millones en bonificaciones a sus empleados, la mayor cantidad entregada por ese concepto en su historia. De ese monto, unos RD$482 millones fueron destinados a trabajadores de las áreas agrícolas.