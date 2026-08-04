Fallece niña de un año y suman dos los muertos por explosión de tanque de gas en fritura de SFM

La menor falleció mientras recibía atenciones en el hospital Arturo Grullón de Santiago. ( ARCHIVO )

Falleció la noche de este martes una niña de un año de edad que permanecía ingresada tras sufrir graves quemaduras en la explosión de un tanque de gas ocurrida el pasado domingo en una fritura de San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

La menor recibía atenciones médicas en el Centro Infantil de Quemados Dra. Thelma Rosario, ubicado en el Hospital Pediátrico Regional Universitario Arturo Grullón, en Santiago, donde fue trasladada debido a la gravedad de sus lesiones.

El reporte médico indica que la niña, identificada como Adara Ángeles, falleció como consecuencia de la gravedad de las lesiones provocadas por la explosión.

La dirección del centro de salud informó que la paciente presentaba quemaduras en el 30 % de la superficie corporal.

Además, tenía una lesión inhalatoria que obligó a mantenerla bajo ventilación mecánica y monitoreo continuo en la unidad de cuidados intensivos.

Con este deceso, ascienden a dos las víctimas mortales del incidente registrado en el establecimiento de comida de San Francisco de Macorís.

Mejora otra de las víctimas

Las autoridades del Centro Infantil de Quemados también informaron que un adolescente de 13 años, quien resultó lesionado en el mismo hecho, fue dado de alta médica y continuará su proceso de recuperación de forma ambulatoria.

En total, nueve personas resultaron afectadas por la explosión, entre ellas tres menores de edad y seis adultos. En el caso de los mayores, tres fueron referidos a un centro especializado en quemados en Santo Domingo y el resto reciben atenciones en San Francisco de Macorís.