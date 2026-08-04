Migración somete a la justicia a un hombre por interferir en operativo en Hato Mayor

Foto de archivo de agentes de la Dirección General de Migración en un operativo contra indocumentados haitianos. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Dirección General de Migración (DGM) sometió a la justicia a un hombre por presuntamente obstruir e interferir de manera violenta un operativo de interdicción migratoria realizado en la comunidad Los Hatillos, del barrio Dubay, en la provincia Hato Mayor.

Se trata del dominicano Claudio Castillo, quien, según un informe de la institución, agredió físicamente a miembros de la patrulla mientras estos detenían a varios ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular.

La entidad indicó que, como consecuencia del incidente, dos ciudadanos haitianos que permanecían detenidos a bordo de una camioneta oficial utilizada en el operativo lograron escapar mientras los agentes intentaban controlar la situación y restablecer el orden.

Actuarán conforme a la ley

La Dirección General de Migración reiteró que no tolerará acciones que atenten contra la autoridad ni obstaculicen las labores de control migratorio.

En ese sentido, reafirmó su compromiso de actuar conforme al marco legal vigente y de poner a disposición de la justicia a toda persona que incurra en hechos que afecten el desarrollo de sus operaciones.