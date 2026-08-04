La Policía acaba con 145 vidas entre enero y julio

Al menos 145 personas murieron a manos de agentes de la Policía Nacional durante los primeros siete meses de este año, según los informes de estadística de criminalidad de la institución.

Los casos clasificados como "acción legal", son una categoría utilizada por la uniformada para registrar los fallecimientos ocurridos durante operativos policiales y que, en la mayoría de las ocasiones, son presentados públicamente como abatidos tras presuntos intercambios de disparos.

Hasta mediados de julio, cada una de esas muertes era acompañada por un comunicado en el que la Policía identificaba antecedentes, versiones y lo ocupado desde la versión oficial.

Sin embargo, esa práctica empezó a disminuir tras la muerte de Darlin Mercado Reyes en el sector Herrera, un caso que generó cuestionamientos públicos sobre la actuación de los agentes tras ser captado en video.

Altas y bajas

El mayor número se registró en mayo, cuando la institución reportó 35 casos, que representaban más de tres de cada diez homicidios (34 %) registrados hasta el 29 de ese mes.

Aunque esa cifra descendió en el mes siguiente, la categoría continuó teniendo un peso importante dentro de los homicidios registrados.

Al 26 de junio, los casos sumaban 24, lo que representaba el 30 % de los 80 homicidios contabilizados hasta esa fecha.

Para el corte de julio, la incidencia volvió a reducirse.

En esa fecha, la Policía registró 75 homicidios, de los cuales cuatro fueron clasificados como "acción legal", un equivalente al 5.3 % del total.

En enero se contabilizaron 19 casos; en febrero, 17; en marzo, 21 y en abril 25.

Entre los últimos casos informados por la institución, destaca el de Jhoel Severino de los Santos, conocido como "Chandy" o "La Chanty", quien murió en el sector Los Solares, en el kilómetro 14 de la autopista Duarte.

La Policía informó que agentes de la Dirección Central de Investigación intentaban ejecutar la orden de arresto No. 270-2026 por tentativa de homicidio en perjuicio de Ángel Manuel Frías Montilla cuando se produjo un presunto enfrentamiento.