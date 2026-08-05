Carolina Mejía celebra aniversario de la ciudad de Santo Domingo con respaldo a Marileidy Paulino

En en el centro, la alcaldesa Carolina Mejía junto a residentes en Nizao y Don Gregorio que vendrán a apoyar a Marileidy Paulino. ( DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO )

En el marco de la conmemoración del 528 aniversario de la fundación de Santo Domingo, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, resaltó este miércoles el impacto que han tenido los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la ciudad y anunció una iniciativa para que decenas de comunitarios de Nizao y Don Gregorio acompañen a la campeona Marileidy Paulino durante una de las competencias más esperadas del evento.

Tras participar en una eucaristía organizada por el cabildo, una tradición que, según explicó, mantiene desde 2020, Mejía afirmó que la mejor forma de celebrar la fundación de la ciudad es promoviendo el bienestar de la gente y apoyando los logros del deporte nacional.

"Hoy también dimos gracias a Dios por la oportunidad de trabajar por Santo Domingo, pero especialmente por colaborar y construir bienestar para nuestra gente", expresó.

La alcaldesa informó que, gracias al respaldo del Banco Popular Dominicano, fueron dispuestas nueve guaguas para trasladar a residentes de Don Gregorio y Nizao hasta la sede de la competencia donde participará Marileidy Paulino.

Explicó que también fueron adquiridas las boletas para que los habitantes de la comunidad natal de la velocista puedan verla competir y respaldarla en lo que espera sea una nueva conquista para el país.

"El Banco Popular Dominicano nos ha permitido traer nueve guaguas de Don Gregorio y de Nizao. Hemos adquirido las boletas para que la gente de su amada tierra pueda vivir por primera vez el triunfo de ella en un evento internacional y participen de ese gran oro que todos estamos esperando", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/whatsapp-image-2026-08-05-at-163245-c067a15b.jpeg La alcaldesa Carolína Mejía abraza a un residente de Don Gregorio. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

Mejía calificó la iniciativa como una de las celebraciones más significativas en el aniversario de la ciudad, al considerar que fortalece la unión familiar, el sentido de comunidad y el orgullo nacional.

"Creo que hay pocas celebraciones más importantes que esta. Significa el esfuerzo de que la familia se mantenga unida, de que los amigos celebremos las bendiciones que nos da la vida", sostuvo.

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El legado de los Juegos

La funcionaria municipal también destacó la transformación urbana impulsada con motivo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, asegurando que las obras construidas para el evento constituyen parte del legado que dejará su gestión.

Indicó que espacios como el Malecón Deportivo, el Paseo Marítimo del Malecón y el Paseo 30 de Mayo han demostrado su utilidad para la práctica deportiva y la recreación de los ciudadanos.

Recordó especialmente el escenario del Paseo 30 de Mayo, donde República Dominicana conquistó dos medallas de oro en el baloncesto 3x3, tanto en la rama femenina como en la masculina.

"He dicho que, además de mis tres hijos, estas grandes obras del Malecón son de las mayores satisfacciones de mi gestión. Ver que allí pudimos cosechar dos oros en el baloncesto 3x3, tanto femenino como masculino, me llena de enorme satisfacción", expresó.

Agregó que observar el uso y aprovechamiento de esos espacios representa la mayor recompensa para una administración que los planificó pensando en la ciudadanía.

"Al fin y al cabo son proyectos que planificamos, visualizamos y diseñamos para la gente. Ver su uso no deja más que una enorme gratificación por el trabajo realizado", concluyó.

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