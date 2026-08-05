Cambios diplomáticos y consulares abundaron el pasado mes de junio

Patricia Selma Villegas, Embajadora en Portugal, también fue designada concurrente ante Cabo Verde. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El pasado mes de junio, el Gobierno realizó diversos movimientos diplomáticos y consulares que incluyeron la apertura de nuevos consulados, la designación de su personal diplomático y el nombramiento de varios embajadores, entre ellos Patricia Selma Villegas, viuda de Jorge Mera.

Cuatro de los nuevos consulados fueron establecidos en Estados Unidos. Algunas de estas aperturas responden al proceso de regularización de oficinas satélites que el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) inició en mayo, luego de que se detectara que varias operaban sin la autorización del Departamento de Estado de esa nación.

Mediante el decreto 383-26, el presidente Luis Abinader dispuso, el 8 de junio, la apertura de los consulados generales de la República Dominicana en Atlanta, Georgia, y Baltimore, Maryland.

En Georgia operaba una de las oficinas satélites que fueron cerradas en mayo. En ese proceso, también fueron clausuradas temporalmente otras tres dependencias consulares en Nueva York y dos en Nueva Jersey.

Al momento del cierre, el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz, explicó que esas oficinas serían habilitadas nuevamente una vez obtuvieran la aprobación de las autoridades estadounidenses. Asimismo, señaló que la reorganización buscaba adecuar la estructura consular dominicana a las normas de ambos países.

En este sentido, el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York ha informado que el próximo 6 de agosto abrirá una nueva extensión consular en el condado de El Bronx, la cual ya cuenta con la autorización del Departamento de Estado.

Otros consulados

A través de los decretos 349-26 y 350-26, emitidos el primero de junio, el Poder Ejecutivo dispuso la apertura de tres nuevos consulados y designó a los titulares de esas dependencias.

Las disposiciones establecen el Consulado General de la República Dominicana en Santiago de Chile, que será encabezado por Robert Ramón Arias Fernández.

Arias es un dirigente con una trayectoria dilatada en el Partido Revolucionario Moderno (PRM). Hasta el momento se conocía por sus funciones como delegado técnico de esa organización ante la Junta Central Electoral.

También fueron creados los consulados en Providence, Rhode Island, y Raleigh, Carolina del Norte, en Estados Unidos, cuyos titulares serán Juan Mercedes Mateo Guerrero y María Luisa Ubiera Zorrilla, respectivamente.

Con esta designación, Ubiera, que también es subsecretaria nacional del PRM, fue removida de su cargo como embajadora en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores que ocupaba desde el año 2020.

Ese mismo día, mediante el decreto 351-26, Abinader designó a Héctor Pastor Vásquez Frías como cónsul general de la República Dominicana en Caracas, República Bolivariana de Venezuela.

Pastor Vásquez Frías cuenta con una trayectoria en el servicio exterior dominicano. Se desempeñó como primer secretario, consejero y ministro consejero en la Embajada de la República Dominicana en Haití, y también ocupó funciones como ministro consejero en la Embajada dominicana en Cuba.

De igual forma, el cineasta Bienvenido Alfonso Rodríguez Zorrilla fue nombrado embajador en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, un cargo que rechazó. Rodríguez se desempeñaba como cónsul general de República Dominicana en Los Ángeles desde el año 2020.

Pese al 351-26, donde se nombra a Rodríguez como embajador del Mirex, es en el 418-26, dónde se nombra en el consulado de Los Ángeles al dirigente político, Carlos Gabriel García Candelario, quien posteriormente declinó el cargo.

Mediante el decreto 418-26, también se designó a:

Obispo de los Santos de los Santos como cónsul general de la República Dominicana en Baltimore, Maryland (Estados Unidos).

Tácito Leopoldo Perdomo Robles fue designado cónsul general de la República Dominicana en Buenos Aires (Argentina), que fue aperturada mediante el decreto 417-26.

Embajadora ante Cabo Verde

Entre los movimientos diplomáticos realizados en junio también figura la designación de Patricia Selma Villegas de Jorge como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, concurrente, de la República Dominicana ante la República de Cabo Verde, con sede en la República Portuguesa.

Cabo Verde es un país de 512,000 habitantes ubicado en un archipiélago volcánico frente a la costa noroeste de África.

La diplomática ocupa la Embajada dominicana en Portugal desde febrero de 2025, cuando fue trasladada desde Brasil como parte del proceso de rotación del servicio exterior establecido en la Ley 630-16. Hasta ese momento, y desde 2020, se desempeñó como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en la República Federativa de Brasil.

Villegas es licenciada en Derecho, posee una maestría en esa área y también ha ejercido como educadora. Además, es la viuda del exministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera, asesinado en junio de 2022.