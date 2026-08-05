Vocales aplazan la decisión sobre plan de ordenamiento de Verón-Punta Cana hasta evaluación técnica

El Concejo de Vocales del Distrito Municipal Verón-Punta Cana condicionó ayer la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) a la realización de verificaciones técnicas en la comunidad La Ceiba-El Salado, donde persisten cuestionamientos sobre la clasificación de varios terrenos.

El presidente del órgano, Uridy Martes, afirmó que los vocales no adoptarán una posición hasta comprobar en el terreno si la zonificación propuesta corresponde con la realidad de la zona.

"Yo no voy a levantar la mano por levantarla. Tenemos que confirmar con los técnicos que lo que establece el documento corresponde con la realidad", expresó.

Reunión

Las declaraciones fueron ofrecidas tras una reunión celebrada en el Obispado de Higüey, encabezada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, junto al viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, Domingo Matías; el director distrital Ramón Ramírez (Manolito); los cinco vocales, representantes de la Iglesia Católica y dirigentes comunitarios.

Durante el encuentro se acordó abrir una nueva etapa de consultas públicas, mesas de trabajo y recorridos técnicos para evaluar las observaciones presentadas por la comunidad.

Clasificación terrenos

La principal controversia se centra en la clasificación de los terrenos de La Ceiba-El Salado como de vocación agrícola. Los comunitarios sostienen que esas áreas cuentan con condiciones para el desarrollo urbano y turístico y consideran que la delimitación propuesta no refleja la realidad actual del territorio.

Martes indicó que esos planteamientos deberán ser verificados antes de que el proyecto llegue formalmente al Concejo de Vocales.

Como parte de los acuerdos, Paliza instruyó al viceministro Matías a elaborar una metodología de consultas y visitas de campo, proceso que será coordinado por la Iglesia Católica con el objetivo de construir consensos y revisar las observaciones antes de que el POT continúe su proceso de aprobación.

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