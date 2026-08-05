ADP denuncia que el déficit de aulas obliga a eliminar bibliotecas y laboratorios en Higüey

Denuncian déficit de aulas en los centros educativos del Distrito Educativo 12-01, en Higüey. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), seccional Higüey, informó que el déficit de aulas en los centros educativos del Distrito Educativo 12-01 de Higüey, provincia La Altagracia, ha obligado a convertir bibliotecas, laboratorios de informática, laboratorios de ciencias y salones de maestros en espacios para impartir docencia, una situación que, según afirmó, se ha mantenido durante más de cinco años.

Explicó que la principal preocupación del sindicato continúa siendo la falta de infraestructura escolar para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a un espacio adecuado para recibir clases.

"En Higüey hemos tenido que sacrificar todas las bibliotecas de los centros educativos para buscar espacio para nuestros niños y niñas. También se ha eliminado el 100 % de los laboratorios de informática y más del 90 % de los laboratorios de ciencias. De igual manera, casi todos los salones de maestros han sido sustituidos por aulas", expresó Felipe Castillo, presidente del gremio en Higüey.

Indicó que el magisterio reclama que estos espacios sean restablecidos, al considerar que son esenciales para el desarrollo del proceso educativo y la práctica pedagógica.

Te puede interesar A un mes del regreso a clases, la ADP denuncia déficit de aulas y docentes

Situación actual

Asimismo, sostuvo que la Dirección Nacional de Infraestructura Escolar debe ejecutar un plan permanente de construcción de planteles, al señalar que los trabajos de mantenimiento no son suficientes para responder al crecimiento sostenido de la matrícula estudiantil.

El dirigente gremial afirmó que el Distrito Educativo 12-01 de Higüey necesita alrededor de 300 aulas adicionales para normalizar las condiciones de enseñanza.

Explicó que, debido a la falta de espacios, los docentes han aceptado impartir clases con grupos de hasta 50 estudiantes, pese a que las aulas fueron diseñadas para una capacidad aproximada de 35 alumnos.

"Los maestros han hecho un sacrificio durante años, pero no es lo mismo trabajar con 35 estudiantes que con 50, especialmente en medio de las altas temperaturas. Esa situación afecta el proceso de enseñanza y aprendizaje", manifestó Castillo.

Atribuyó el incremento de la matrícula al crecimiento poblacional y a la constante migración hacia el municipio, por lo que consideró que el Ministerio de Educación debe planificar con anticipación la expansión de la infraestructura escolar.

Según explicó, las informaciones suministradas por la plataforma del Ministerio de Educación indican que más de 6,000 nuevos estudiantes han sido registrados para el próximo año escolar. Aunque valoró los esfuerzos de las autoridades distritales y regionales para habilitar nuevos espacios, insistió en que se requiere una intervención directa de la Dirección Nacional de Infraestructura Escolar.

Respecto al uso de aulas móviles o prefabricadas, el dirigente magisterial señaló que constituyen una solución temporal, pero advirtió que no pueden convertirse en una respuesta permanente.

"Este año aceptamos ese paliativo, pero ya son cinco años en la misma situación. Lo que corresponde ahora es ejecutar un verdadero plan de edificación escolar que garantice espacios seguros y adecuados para estudiantes, docentes y personal administrativo", concluyó.