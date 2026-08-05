Incendio reduce a cenizas una vivienda y deja a una familia sin hogar en San José de Ocoa

Fotografía que muestra a miembros del Cuerpo de Bomberos mientras combaten un incendio. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

Una familia de cinco integrantes quedó a la intemperie luego de que un incendio redujera a cenizas su vivienda la tarde de este martes en el sector Pueblo Arriba, de San José de Ocoa.

El siniestro se registró alrededor de las 2:45 de la tarde, frente a la cooperativa La Sureña.

La vivienda, de madera, zinc y blocks era propiedad de Gregoria Peguero, de 44 años, quien al momento del incendio no se encontraba en la casa, al igual que a los demás miembros de su familia.

Las llamas consumieron por completo la estructura, destruyendo ropa, muebles y todas las pertenencias del hogar, dejando a la familia sin nada.

Intervención de las autoridades

Miembros del Cuerpo de Bomberos de San José de Ocoa, con el apoyo de una unidad del municipio de Sabana Larga, trabajaron durante aproximadamente una hora y 20 minutos para controlar el fuego y evitar que se propagara a las viviendas cercanas. Durante la emergencia también acudieron una ambulancia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, personal de la Defensa Civil y agentes de la Policía Nacional.

El primer teniente Marco Mateo, del Cuerpo de Bomberos de San José de Ocoa, informó que técnicos de la institución realizan las investigaciones para determinar el origen del incendio.

Señaló que en las últimas semanas se han registrado varios incendios en la provincia, incluido otro ocurrido hace unos 20 a 25 días en el mismo sector de Pueblo Arriba, donde otra vivienda también fue destruida por el fuego.